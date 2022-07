Promovendus Westerlo begint het seizoen met 3 punten tegen 10-koppig Cercle

Jonas De Roeck (Westerlo): "We hebben de wedstrijd van in het begin in handen genomen. We proberen de lijn door te trekken van vorig jaar en dat lukte vanavond goed. We hadden het in de tweede helft misschien nog sneller moeten afmaken, maar dat komt wel met nog wat meer ervaring. "

Dominik Thalhammer (Cercle): "We zijn teleurgesteld. We hadden er natuurlijk veel meer van verwacht. De rode kaart zorgde natuurlijk voor een heel moeilijke wedstrijd. We moeten onze rug rechten en ons richten op de volgende wedstrijden."