Fabio Silva is de nieuwe chouchou van Anderlecht: invaller legt eindstand vast tegen KV Oostende

Yves Vanderhaeghe (KV Oostende): "Ik denk dat we de eerste helft goed gestart waren. Alles wat we de spelers gevraagd, werd uitgevoerd maar de passes waren niet goed genoeg. Er waren wel mogelijkheden die we beter hadden kunnen uitspelen. Als je één op één komt met de keeper en die bal gaat er niet eens op goal, dan moet je naar jezelf kijken."

"Ik ben ervan overtuigd dat als twee keer dezelfde discutabele fase gebeurt aan de andere kant van het veld dat er minstens één penalty gegeven wordt. We moeten het gewoon aanvaarden maar ik vind het jammer dat mijn verdediger (Katelaris, nvdr) amper twee fouten maakt en rood krijgt."

Felice Mazzu (Anderlecht): "We speelden niet buitengewoon maar ook niet slecht. Onze keeper is niet zwaar onder vuur gekomen. In balbezit hadden we zeker afval en wanneer we tegen een laag blok voetballen moeten we leren om niet telkens door het midden te willen voetballen."

"Het is aan ons om ons te verbeteren nu. We moeten betere verbinding vinden met elkaar. De eerste wedstrijd winnen geeft ons zelfvertrouwen. Na een tijd zullen we er, met meer training en een beter begrip van het systeem, er zeker komen."