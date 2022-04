Spanning en suspense! KV Mechelen zeker van Europe play-off na knotsgek duel

Rob Schoofs: "De opluchting is groot. We spelen een goed seizoen, maar laten het de laatste weken afweten. Toch plaatsen we ons alweer voor de Play-Offs met nog een wedstrijd te gaan."

"Onze tegendoelpunten, daar is altijd veel om te doen... Zeker bij de tweede goal is het raar dat hij eerst fluit en dan voordeel geeft. Achteraf zei hij dat hij niet bewust floot, maar dat was wel bepalend voor ons."