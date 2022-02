VAR boort Standard late overwinning door de neus tegen Cercle Brugge

Standard - Cercle Brugge in een notendop:

VAR keurt de 2-1 in extra tijd af

Het venijn van deze partij zat hem duidelijk in de staart. In de 93e minuut schilderde de ingevallen Carcela een vrije trap in de rechthoek van Cercle Brugge. Sissako stond op de goede plek om de 2-1 in doel te duwen. Eindelijk die 3e thuiszege, de 1e sinds 20 november.

Niet dus. De VAR stak er een stokje voor. Wat was het: een haar buitenspel?Misschien goed dat er geen fans welkom waren op Sclessin wegens eerder wangedrag.



Het was wel Cercle Brugge dat in de 1e helft met de meeste kansen aan de haal ging. Matondo probeerde het een paar keer, maar de treffer kwam van de voet van Hotic. De Bosniër poeierde een vrije trap heerlijk in doel. Geen enkel verhaal voor doelman Bodart.