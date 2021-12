Hattrickheld Nicholson knalt dodelijk efficiënt Charleroi voorbij Eupen

Stefan Krämer (trainer Eupen): “De eerste 10 minuten was ik niet tevreden, omdat we toen te passief waren. Daarom slikten we ook die tegengoal. Maar wat we daarna lieten zien, we kunnen eerlijk gezegd niet beter spelen. Nog meer kansen creëren is niet mogelijk. Soms lukt het gewoon niet om te scoren in het voetbal. Dat doet pijn, maar je moet het accepteren. Charleroi was heel efficiënt. Dat is een combinatie van kwaliteit en een beetje geluk. Tijdens de rust waren er 2 opties. Ofwel was de wedstrijd na een uur gespeeld en dan moesten we ons richten op de bekerwedstrijd van woensdag. Ofwel scoorden we en dan zouden we tot het einde knokken. Maar na de 0-4 was de wedstrijd beslist.”