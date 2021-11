Club Brugge verspeelt bonus van twee doelpunten tegen kranig Standard

Club Brugge - Standard kort samengevat

Sleutelmoment: Na Luiks balverlies wordt Dost afgezonderd voor Bodart. De 3-0 had het lot van Standard helemaal bezegeld, maar Dost mikt op de keeper. Even later laat Mignolet zich in de luren leggen en is de spanning terug.

Opvallend: Elsner blijft wachten op zijn eerste competitiezege als coach van Standard. Een punt op het veld van Club Brugge heeft natuurlijk wel meer weerklank dan gelijkspelen tegen OHL, Cercle Brugge en Kortrijk.



Club Brugge op halve kracht naar 2-0

Beide ploegen misten een portie aanvallende klasse. Club Brugge kon de afwezigheid van Lang wel compenseren met Dost, terwijl Standard geen echte vervanger voor het profiel van Klauss had. Wel keerde Laifis met al zijn ervaring terug in de verdediging van de Rouches. Die kwam al snel onder druk te staan, ook al zaten er wat te veel slordigheden in het spel van Club Brugge. Een zwieper van Vormer op aangeven van Dost was het beste dat de thuisploeg bracht. De 1-0 moest letterlijk uit de lucht komen vallen. Bodart grabbelde naar een hoge bal en liet hem op het hoofd van Dost botsen. De Nederlander besefte zelf amper dat hij Club op voorsprong had gezet. Standard had een probleem, want op de Brugse helft van het veld kreeg het helemaal niks klaar. De bezoekers zorgden er met hun inzet en vechtlust wél voor dat ook Club Brugge niet zijn gebruikelijke spel kon ontwikkelen. Toch bleef het uitkijken voor een flits. Die kwam er ook. De Ketelaere joeg zijn volley heerlijk in het dak van het doel en leek de wedstrijd te beslissen.

Mignolet biedt strijdend Standard uitweg

Dost kon Standard nog voor de rust de genadeslag geven, maar hij botste alleen voor doel op de bast van Bodart. Geen 3-0 dus. Meer nog, aan de overkant stond Mignolet in niemandsland te kuieren. Dønnum pikte de bal mee en prikte hem buitenkant voet in het lege doel. De bezoekers vatten meteen weer moed. Vroeg in de tweede helft ging Mignolet opnieuw de mist in. Dønnum en Maouassa knokten om een hoge bal en de Brugse doelman torpedeerde beide spelers. Scheidsrechter D'Hondt ging op aangeven van de VAR de beelden bekijken en wees naar de stip. Dussenne plaatste de strafschop zelfzeker in het zijnet, net buiten het bereik van Mignolet. Club Brugge was zijn greep op de wedstrijd helemaal kwijt en verloor zichzelf, aangevuurd door een dol publiek, in de frustratie. Het liet zich meezuigen in het Luikse vechtvoetbal en mocht blij zijn dat Mata een schot van de mee opgerukte Dussenne kon blokkeren. Vuur en passie waren er te over, alleen liet de spelkwaliteit vaak te wensen over. Gaandeweg lag het spel steeds vaker weg. Die van Standard gingen er, geveinsd of niet, bij liggen en rekten de tijd waar ze dat konden. De beste Brugse mogelijkheid was nog een vrije trap in het halve maantje, maar Vanaken slaagde er niet in om Bodart te verschalken. Diep in de toegevoegde tijd werd de ultieme poging van invaller Izquierdo gesmoord.

Vanaken: "Gewoon onze eigen schuld"

Ook voor Hans Vanaken was er lang geen vuiltje aan de lucht. "Je begint gewoon goed aan die match. 2-0 voor, niets aan de hand. Je krijgt dan de kans op 3-0. Die kan gemist worden, maar als je dan een ploeg die tot dan toe amper de middellijn gezien heeft eigenlijk een goal geeft..." "Na de rust probeer je om direct terug het tempo in de wedstrijd te brengen om die derde te zoeken. Dan krijg je die 2-2 binnen en kunnen zij weer hun geliefkoosde spel spelen", foeterde de tweevoudige Gouden Schoen. "We hadden geen echt grote kansen om het af te maken. Het is gewoon onze eigen schuld vandaag." "Als je in de eerste helft de 3-0 maakt, is de match normaal gezien gelopen. Nu geef je hen toch de mogelijkheid om terug in die match te komen. In de tweede helft is het een beetje pompen. Zij spelen met veel volk achter de bal en dan is het niet altijd gemakkelijk om openingen te vinden."

Laifis: "Worden elke wedstrijd beter"

Kostas Laifis kwam terug uit blessure en knokte zich met heel Standard naar een punt. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Veel gelopen, alles gegeven. Ik denk dat we dit punt verdienen. Zo moeten we voortdoen." "Iedereen werkte voor elkaar. Ik ben zo blij voor de ploeg. Elke wedstrijd worden we beter", glunderde de ervaren Cyprioot. Voetballend was het nochtans niet je dat. "In dit stadion, met deze fans en deze sfeer is het niet altijd gemakkelijk om de bal in de ploeg te houden. Toch hebben we een paar goede counters gehad. Zelf heb ik nog een paar matchen nodig om mijn topniveau te halen."

