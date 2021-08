Nieuw volksfeest voor Union en zijn Dudenpark na demonstratie tegen Standard

Union - Standard in een notendop:

Standard wordt overrompeld door vinnig Union

Standard ontsnapte, maar was er even later toch aan voor de moeite. Peeters zag er opnieuw niet goed uit op een pass van Undav naar Lynen. Die kon de bal zo laag voor doel trekken en Vanzeir de 2-0 op een schoteltje aanbieden.

Een verdiende voorsprong voor Union, waarop Standard geen antwoord had. Union bleef baas en kwam kort voor de rust met een heerlijke aanval dicht bij de 2-0, maar Nielsen besloot van dichtbij nipt naast.

Halfweg de eerste helft trok diezelfde Peeters net voor het ingaan van de zestien aan de noodrem bij Undav. De daaropvolgende vrije trap van Nielsen strandde in de muur, maar met een heerlijke herneming joeg de Deen de bal alsnog in doel.

Standard zakte met 6 op 6 en dus vertrouwen af naar het Joseph Marienstadion, maar aangevuurd door de enthousiaste thuissupporters was het Union dat het best begon. Lynen kreeg al na 10 minuten een grote kans, maar vergat op doel te trappen.

Vanzeir beleeft een heerlijke avond

Met Rafia, Fai en Dragus begon Standard met 3 nieuwe spelers aan de tweede helft, maar het scenario bleef ongewijzigd. Vanzeir zorgde na nog geen 5 minuten al voor de eerste dreiging, maar zag zijn schot afgeblokt.

Enkele minuten later kreeg de goalgetter op een vrije trap van Nielsen te veel ruimte van Gavory. Een fout van de Standard-verdediger die Vanzeir genadeloos afstrafte. Met een schot in één tijd aan de tweede paal werkte hij zijn tweede van de avond in doel.

Het was de match van Vanzeir en dan zit het meestal ook een beetje mee. Twintig minuten voor het einde landde de bal na een gekraakt schot van Lapoussin pal voor zijn voeten en was het een koud kunstje om zijn derde treffer in doel te tikken.

Een zwak Standard werd helemaal zoek gespeeld en ontsnapte zelfs nog aan forfaitcijfers. Lynen kapte Sissako simpel uit en kon zijn ijzersterke match bekronen met de 5-0, maar hij besloot nipt naast. Het maakte het volksfeest in het Dudenpark er niet minder om.