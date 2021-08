Jelle Vossen trapt Zulte Waregem met twee goals weg uit de gevarenzone

KV Oostende - Zulte Wargem kort samengevat:

Vossen vroeg en laat

De wedstrijd kon voor Zulte Waregem niet beter beginnen. Na amper vijf minuten werd de onvermijdelijke Vossen knap vrijgespeeld door Hubert in de zestien. De goalgetter liet KVO-goalie Hubert geen kans.

Het antwoord van de thuisploeg mocht er zijn. Tanghe mikte zijn kopbal over doel, Bantzner deed hetzelfde met zijn plaatsbal vanaf de rand van de grote rechthoek.

Ook Zulte Waregem kreeg nog kansen voor de rust. Gano kon op aangeven van zijn maatje Vossen twee keer niet scoren. Tussendoor deed Bostyn het nog uitstekend op een knappe vrije trap van D'Arpino.

Na de koffie kreeg KV Oostende vooral via Gueye nog enkele kansjes. De bal wilde er niet in en het was uiteindelijk weer Vossen die de thuisploeg tegen het canvas mepte met zijn zesde van het seizoen. Hubert had van dichtbij geen enkele kans.

Met drie punten erbij kruipt Zulte Waregem weg uit de onderste regionen van het klassement. KVO blijft hangen in de middenmoot na 0 op 6.