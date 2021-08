KV Kortrijk en KV Mechelen delen de punten na zinderende pot

KV Kortrijk - KV Mechelen in een notendop:

Storm in het Guldensporenstadion

In een aardig volgelopen Guldensporenstadion mochten Kortrijk en KV Mechelen de zesde speeldag op gang trappen. Kortrijk kon klimmen naar de leidersplaats, KVM hoopte op een 6 op 6 na de thuiszege van vorige week tegen Union.

De wedstrijd begon meteen aan een leuk tempo. KV Mechelen was het gevaarlijkst: Ilic verijdelde met een kattensprong de openingsgoal na een schot van Mrabti. De bezoekers hadden de touwtjes helemaal in handen en konden rekenen op een onhoudbare Nikola Storm.





De flankaanvaller was totaal ongrijpbaar en zette KV Mechelen in een tijdspanne van 5 minuten 0-2 op voorsprong, telkens op assist van Sandy Walsh. Eerst pakte hij uit met een onhoudbare pegel, even later verdubbelde hij de score met een gekruist schot dat onder Ilic door ging.

Kansen kregen we nadien niet meer voor de bezoekers, maar in het ultieme slot kwam Kortrijk wel nog even opzetten. Zo kopte Marlos Moreno een voorzet van Chevalier tegen de paal. De Fransman zorgde zelf nog voor de aansluitingstreffer, maar deed dat vanuit buitenspel.