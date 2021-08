Ugbo dompelt kwistig Anderlecht in rouw met goal in slotminuten

Genk - Anderlecht in een notendop:

Ito mikt naast voor Genk, Anderlecht vloekt op de paal

De intenties zaten in elk geval goed bij Anderlecht, want een bedrijvige Raman werd enkele keren net niet gevonden. De thuisploeg profiteerde dan weer keer op keer van de afgebotte snelheid van Refaelov door Ito op hem af te sturen. Een keer leidde dat tot een dot van een kans, maar oog in oog met Van Crombrugge plaatste de Japanner de bal ver naast.

Genk en Anderlecht telden vooraf hetzelfde aantal punten en stonden broederlijk naast elkaar in het klassement. Toch was er na de Europese uitschakeling van Anderlecht vooral een verschil in rust te merken. Of de bezoekers de kritiek op het terrein konden beantwoorden, was de grote vraag.

Debutant Kouamé doet Anderlecht opleven, maar Ugbo kroont zich tot matchwinnaar

Anderlecht had onvoldoende tijd om nog terug te slaan en zo wordt een pijnlijke week nog wat zuurder. Na de Europese uitschakeling blijven Kompany en co nu ook hangen in de buik van het klassement, terwijl Genk opschuift naar de vierde plek en met een zege in de inhaalmatch zelfs zou kunnen doorstomen naar de leidersplaats.

In het slot probeerde Genk het evenwicht nog te herstellen en daar slaagde het wonderwel in. Bongonda sprong veel hoger dan Cullen en dwong Van Crombrugge tot een geweldige save. Dat bleek een fikse waarschuwing te zijn voor Anderlecht, want met het slot in zicht ging het alsnog kopje onder. Hoedt werd koud in de rug gepakt door Igbo, die ontsnapte en de 1-0 listig tegen de netten prikte.

Anderlecht kwam met veel gretigheid, maar zonder een matige Zirkzee uit de kleedkamer. In zijn plek kwam nieuwkomer Kouamé, die een helft kreeg om zich te onderscheiden en niet teleurstelde. De Ivoriaan bestreek veel meer terrein en werkte harder. Zo veranderde een knappe doorsteekpass op Raman bijna in een assist, maar dat was buiten het gemiste schot van Raman gerekend.

Van den Brom: "We waren de gelukkigste, niet meer dan dat"

Een andere speler die zou vertrekken, is Lucumí. Zou zijn vertrek een verlies zijn? "In een winnend team als het onze is elk vertrek een verlies. Ik ga er niet vanuit dat hij vertrekt. Elke dag dat we dichter bij het sluiten van de transfermarkt komen, verhoogt de kans dat iedereen bij ons blijft. Dat zegt Dimitri (de Condé, red) ook elke dag en waarom zou ik aan zijn woorden twijfelen?", besloot de Genk-coach.

"Dat waren wij, maar meer dan dat was het niet. We hebben al heel vaak mooi voetbal laten zien, maar dat was vandaag niet. Waar ik wel van heb genoten, is de fighting spirit om door te blijven gaan ondanks de opkomende vermoeidheid."

Genk-coach John van den Brom zag zijn team winnen, maar niet op de flitsende manier die we van Genk gewoon zijn. "Het was een wedstrijd die eigenlijk vlak was, van beide teams kwalitatief niet hoogstaand. Toch hebben beide teams kansen gecreëerd en de gelukkigste heeft vandaag gewonnen."

Kompany: "Manier waarop we tegen Genk spelen, is voldoende voor 3 punten in andere wedstrijden"

Ook Anderlecht-coach Vincent Kompany kon moeilijk tevreden zijn, zeker gezien het resultaat. "We waren al niet goed gestart. Toch kwamen we na een kwartier, twintig minuten in de wedstrijd en creëerden we ook kansen vanuit verschillende situaties. We bleven ook de hele wedstrijd gevaarlijk, maar het verschil zit 'm in het resultaat en dat is bitter.

Haalde Kompany ook positieve zaken uit deze nederlaag? "De manier waarop we op Genk spelen, misschien wel de beste ploeg in België op dit moment, geeft me wel vertrouwen. Onze ploeg is er een die alleen maar gaat groeien. Het resultaat vanavond is vervelend, maar we haalden wel een niveau, dat ons in andere wedstrijden de drie punten oplevert."