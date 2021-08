Seraing haalt Eupen van zijn wolk met blitzstart na de rust

Eupen - Seraing in een notendop:

Beste kansen voor Eupen, geen doelpunten

De wedstrijd lag lange tijd goed op slot. Het was vooral aftasten voor beide ploegen. Jordi Condom, vorig seizoen nog sportief directeur bij Eupen, had zijn pionnetjes bij Seraing goed neergepoot. Het was dan ook wachten op kansen. De fans Am Kehrweg moesten het in een regenachtig decor vooral doen met afstandsschoten. Vooral afzwaaiers dan.



Eupen vond in die 1e helft wel tot 2 keer toe een opening. Telkens kroop Stef Peeters in de huid van aangever. Eerst verstuurde hij een listig balletje richting Ngoy die het leer naast prikte. Niet veel later zette Peeters Prevljak op weg naar doel, maar die vond met een knap hakje doelman Dietsch op zijn weg.

Zoeken maar niet vinden dus. Eupen had in 5 wedstrijden dan wel 12 keer gescoord, tegen Seraing bleek het maken van doelpunten geen eitje.