Charleroi legt rode lantaarn Beerschot nog eens stevig op de pijnbank

Charleroi - Beerschot in een notendop:

Morioka mist vroege strafschop, Nicholson treft wel raak

Troosteloos laatste na een barslechte competitiestart met 1 op 15. Het laatste wat je dan wil is al na 5 minuten met een man minder staan én een penalty tegenkrijgen. Maar dat was exact wat Beerschot overkwam in Charleroi. Na hands van De Smet op een schot van Morioka mocht de Japanner het vanaf elf meter proberen, maar Vanhamel bracht redding.

Een domper voor Charleroi en ondanks het numerieke overwicht slaagde de thuisploeg er ook nadien niet in om de wedstrijd in handen te nemen. Het was daarentegen Beerschot dat voor de gevaarlijkste momenten zorgde. Van Cleemput moest onder druk tot 3 keer toe een hoekschop toestaan en een vrije trap van Holzhauser ging nipt over doel.

Tien minuten voor de rust begon Charleroi dan toch te voetballen. Een afstandsschot van Zaroury kon Vanhamel nog pareren, maar meteen daarna was het wél raak voor de thuisploeg. Kayembe schilderde de bal perfect op het hoofd van Nicholson en die gaf de Beerschot-doelman van dichtbij het nakijken.