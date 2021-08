Sint-Truiden houdt vroege voorsprong met z’n tienen vast tegen Cercle Brugge

Cercle Brugge - STVV in een notendop:

Flaterende Didillon bezorgt STVV droomstart

Zowel Cercle als STVV ging vandaag op zoek naar een 2e overwinning van het seizoen. De bezoekers namen het heft meteen in handen en dat vertaalde zich bijna meteen in de openingsgoal.



Mboyo glipte door de buitenspelval en zag de uitgekomen Didillon vervolgens zomaar naast de bal trappen. De Belgische spits was onbaatzuchtig en schotelde nieuwkomer Hayashi zijn eerste STVV-doelpunt voor.



Terwijl Cercle maar geen grip kreeg op de wedstrijd bleven de bezoekers de wet dicteren tijdens openingsfase. Toch stond het plots bijna opnieuw gelijk, maar oog in oog met Millán pakte Schmidt uit met een knappe beenveeg.



STVV trok met een verdiende voorsprong de kleedkamer in en mocht daar vooral beide doelmannen voor bedanken.