OH Leuven knokt zich naar een punt op het veld van Antwerp

Antwerp - OHL in een notendop

OH Leuven knokt terug nadat het twee geschenkjes uitgedeeld had

Het nieuws voor de match was de verrassende comeback van Frey. De goalgetter was veel sneller dan verwacht hersteld en tekende meteen ook voor zijn 7e treffer van het seizoen. Vanaf de stip trof hij net voor de rust raak na handspel van De Norre.

Dat was toen al de 2-0 voor Antwerp want de Leuvenaars konden zichzelf voor de rust niet belonen voor hun sterke partij, integendeel. Kaveh Rezaei miste al na 30 seconden een grote kans en dat gebeurde nadien nog een keer. En dan kwam het spreekwoordelijke deksel op de neus via een owngoal van Maertens. Hij kopte een voorzet van Miyoshi onder druk van Yusuf voorbij zijn eigen doelman.

Het aantrekkelijke wedstrijdverloop zette zich ook na de pauze door. De twee ploegen wilden voetballen en het was Leuven die de netten deze keer het eerst deed trillen. Özkacar kopte een vrijschop van Mercier tegen de touwen.

OHL voelde dat er nog een punt inzat en bleef drukken. Maar het bleef ook oppassen want De Laet had de 3-1 kunnen maken, maar die poging mondde uit in een Leuvense counter. Mercier deed het briljant en de ingevallen Shengelia duwde via de paal de gelijkmaker binnen.

In het slot kregen beide ploegen nog kansen op de winning goal, maar die kwam er niet meer. Eggestein botste op Romo en Rezaei duwde opnieuw naast.