LIVE - Matige Rode Duivels beperken de schade na valse start tegen Italië

Bondscoach Luciano Spalletti: "Gaan onze aanpak niet veranderen voor Lukaku"

Italië zal donderdagavond op zijn hoede zijn voor de Duivels. "Het blijft een uitstekende ploeg, ook in afwezigheid van enkele spelers", vertelde Italiaans bondscoach Spalletti op de persconferentie daags voor de partij.





"Maar wij gaan van onze eigen sterkte uit. De mentaliteit van de spelers wordt opnieuw erg belangrijk. Die was de voorbije maanden heel goed. We proberen te spelen zoals tijdens de eerste helft tegen België vorige maand."



Lukaku is er wel weer bij. "We weten heel goed dat België zijn talent zal willen benutten. Hij is heel sterk op voorzetten en in duel. We zullen dus goed moeten anticiperen. Maar zijn aanwezigheid verandert mijn aanpak niet."