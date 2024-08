16-jarig Belgisch talent Jorthy Mokio wordt op een na jongste Ajax-debutant ooit

KAA Gent had maar al te graag Jorthy Mokio langer aan zich gebonden, maar de centrale verdediger koos voor een ambitieus meerjarenplan bij Ajax.

En ze hebben het Belgische talent geen valse beloftes gemaakt. Half augustus maakte Mokio al zijn debuut bij Jong Ajax, vanavond mocht hij al invallen in de play-offronde van de Europa League.

Bij een 3-0-voorsprong gooide coach Francesco Farioli de debutant tussen de lijnen. Met zijn 16 jaar en 182 dagen is hij de op één na jongste debutant voor Ajax ooit, alleen Ryan Gravenberch was nog jonger.

Mokio is wel de jongste Ajacied ooit in een Europese wedstrijd. Dat record neemt hij over van niemand minder dan Clarence Seedorf, die 16 jaar en 217 dagen oud was bij zijn debuut in 1992.

Hij debuteerde ook al als jongste AA Gent-speler ooit, twee weken na zijn 16e verjaardag.