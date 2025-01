Hoop komt te laat voor Union: ondanks kansenkermis verliest het kraker tegen de Rangers van Clement

do 30 januari 2025 23:01

Rangers einde 2 - 1 Union 14' - Verv. Leon King door Ross McCausland 20' - Doelpunt - Nicolas Raskin (1 - 0) 30' - Verv. Kamiel Van De Perre door Anouar Ait El Hadj 34' - Geel - Ross McCausland 45+2' - Geel - Hamza Igamane 52' - Geel - Fedde Leysen 55' - Doelpunt - Václav Cerný (2 - 0) 63' - Verv. Václav Cerný door John Souttar 69' - Verv. Mohammed Fuseini door Kevin Rodríguez 80' - Verv. Nedim Bajrami door Paul Nsio 83' - Geel - Mohamed Diomande 83' - Doelpunt - Kevin Mac Allister (2 - 1) 89' - Geel - Nicolas Raskin 90+1' - Verv. Kevin Mac Allister door Mathias Rasmussen 90+2' - Geel - Robin Pröpper 90+6' - Geel - Ross Sykes UEFA Europa League - speeldag 8 - 30/01/25 - 21:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Nicolas Raskin na 20', 1 - 0 20' Nicolas Raskin 20' Nicolas Raskin 1 - 0 goal door Václav Cerný na 55', 2 - 0 55' Václav Cerný 55' Václav Cerný 2 - 0 goal door Kevin Mac Allister na 83', 2 - 1 83' Kevin Mac Allister 2 - 1 Kevin Mac Allister 83'

Meer kansen, minder goals. Union leverde vanavond een felle (en beloofde) strijd met de Rangers van Philippe Clement, maar het vergat zich toch vooral te belonen voor het harde labeur. Zeker in een razendspannend slot maakten de Brusselaars nog aanspraak op minstens een punt. Union eindigt zo als 21e en kwalificeert zich voor de tussenronde, de Rangers pakken ultiem nog een top 8-plek.

Voor wie er nog aan twijfelde: Pocognoli en Clement zijn mannen van hun woord. Beide Belgische trainers hadden eigenlijk niets meer te verliezen in de Europa League en beloofden ons dat Rangers - Union nog een laatste felle strijd zou worden. En zo geschiedde: vanaf de eerste minuut vlogen de spelers er vol overgave in. Toch waren het vooral de Schotten die in het eigen mythische Ibrox Park ook voetballend uit de verf kwamen in de veldslag. Clement had duidelijk zijn huiswerk gemaakt en legde de driehoek van Union – en dus ook het grootste voetballende vermogen – lam, om zelf te flitsen met zijn flukse flankspelers. Een plannetje dat na twintig minuten al rendeerde via de Belgen die hun brood in Schotland verdienen. Eerst knikte Dessers nog nipt naast, maar amper enkele tellen later werd de kleine Raskin onbegrijpelijk alleen gelaten na een vrije trap: 1-0.

Union fait la force

Maar Union zou Union niet zijn als het zich niet opnieuw in de wedstrijd zou knokken. Met Sadiki als onvermoeibare metronoom en Ivanovic als enigma, legde het op de tegenaanval toch steeds vaker de achilleshiel van de Rangers bloot. Op het halfuur leek diezelfde Ivanovic Union ook op het scorebord langszij te brengen, maar de VAR had buitenspel gezien. Het zou een symbolisch moment blijken voor de avond van Union, dat ondanks zijn goede aanvallende wil o zo moeilijk leek te scoren. Hoewel ook een sterke Dessers net voor de rust nog een doelpunt afgekeurd zou zien, was het Union dat na de pauze als vanouds doorduwde. Zo had of Fuseini of Ivanovic altijd de gelijkmaker moeten scoren na een dubbele reuzenkans na de rust. In plaats daarvan sloeg diezelfde Dessers het deksel in minuut 55 op de neus van het morsende Union. Met een lange rush op de tegenaanval speelde hij Cerny vrij in de grote rechthoek: geen 1-1, wel 2-0.

Slotoffensief

Iedere andere ploeg zou op dat moment de handdoek gooien, maar dat zit nu eenmaal niet in het DNA van Union. Als een Fenix herrees het weer uit het as en knutselde het nog een ferm slotoffensief in elkaar. Zeven minuten voor het einde knikte Mac Allister de 2-1 (eindelijk) nog op het bord.



En ook in het absolute slot liet Union de Rangers nog ferm bibberen en beven: Rodriguez kreeg nog een dubbele kans en ook een schot van Sykes vloog nog nipt over.



En zo eindigde deze avond toch nog met een kleine anticlimax voor Union, dat wegzakt naar de 21e plaats en of Ajax of Steaua Boekarest treft in de tussenronde. Aan de andere kant wel euforie: Rangers pakte onverhoopt nog een plekje in de top 8 in.

Lees/bekijk hieronder de reacties:

Cyriel Dessers (Rangers): "Of ik extra gemotiveerd was? Ja, zeker. Ik kreeg vooraf al heel wat berichtjes van vrienden en familie die gingen kijken, dus dat gaf toch een extra boost. Toch is de verdediging van Union niet gemakkelijk om tegen te spelen. Je moet veel incasseren, maar ik denk dat ik op bepaalde momenten ook iets heb kunnen teruggeven. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar ja, ik vond het echt een leuke match." "Ik hoorde daarnet op het veld dat we ook achtste zijn. Fantastisch! Dat betekent dat we een ronde overslaan. Misschien moet ik eens bij de trainer polsen of we een paar extra vrije dagen kunnen krijgen. Dan kan ik even naar België"

Noah Sadiki (Union): "Mentaal doet het toch meer pijn dan fysiek. We zijn de tweede helft heel sterk begonnen, maar helaas … We scoren net op een goed moment en daarna zakken we een beetje weg, zowel mentaal als voetballend. Dat zijn zaken waar we ervaring uit zullen halen. Het is beter dat we dit nu meemaken." "Maar in het algemeen denk ik dat we goed hebben gespeeld. We kunnen fier zijn op wat we vandaag hebben laten zien, alleen moeten we beter doen in de afwerking. Zulke kansen moet je gewoon benutten. Dat is een taak die we opnieuw moeten oppakken, want het is heel belangrijk om wedstrijden te winnen." En nu tegen Steaua Boekarest of Ajax, beide mooie ploegen. Maar tegen wie ik het liefst zou spelen? Dat weten jullie wel (lacht)."

Charles Vanhoutte (Union): "Het was ondanks het verlies toch genieten. We mogen uiteindelijk ook trots zijn op onze prestatie. Ik denk dat het een wedstrijd was met heel veel intensiteit, en er werd voor elke bal en elk duel stevig gevochten. We verdienden meer dan een nederlaag, denk ik. En nu Ajax of Steaua Boekarest: laat maar komen. We hoeven voor niemand bang te zijn." "Alleen moeten we in dit soort wedstrijden nog wat slimmer worden. We zijn een jonge ploeg en ik denk dat zij ons pijn deden op onze sterke momenten. Net op het moment dat we dachten de aansluitingstreffer te maken, slikken we de 2-0. Dat heeft ons zo’n 10 à 15 minuten in de tweede helft een beetje lamgelegd. Maar daarna zijn we weer in de wedstrijd gekomen. En in de laatste vijf à tien minuten hebben we ze toch nog laten bibberen ... en niet van de koude, hé."

Philippe Clement (Rangers): "Iedereen die gekeken heeft naar deze wedstrijd zal blij geweest zijn. Ik ben heel trots op mijn spelers. Al na een kwartier moesten we onze rechtsback, die eigenlijk een centrale verdediger is, vervangen. We zetten een rechterflankspeler op die positie, terwijl hij daar nog nooit had gespeeld." "Maar zo zie je dat de groepsgeest heel goed is en de spelers kennen de principes. Natuurlijk blijft het moeilijk als je een positie nooit eerder hebt gespeeld, zeker in zo'n wedstrijd. Maar hij heeft het ook heel goed ingevuld. En of ik ze nu extra dagen rust zal geven? Dan kennen ze mij nog niet (lacht)."