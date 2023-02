Monaco gooit bonus uit heenmatch nog te grabbel, Leverkusen wint na penaltymisser Matazo

Sinds de pijnlijke bekerexit tegen het bescheiden Rodez, op 7 januari, had Monaco geen enkele match meer verloren. In die straffe reeks zat ook een 2-3-zege op het veld van Leverkusen, die de Monegasken met één been in de 1/8e finales.

Maar één been was dus niet genoeg. Na een uur stond het zelfs 1-3 voor de Duitsers. Dankzij Embolo werden het toch nog verlengingen voor Monaco.



Het was slechts uitstel van executie, want in de strafschoppen ging het alsnog mis. De jonge Belg Eliot Matazo mocht als invaller ook eentje trappen, maar zijn schot trof de lat. Zo werd hij de anitheld. Monaco kan zich volledig richten op de competitie.