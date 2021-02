Spurs winnen makkelijk in Oostenrijk met goal en assist van Bale

De naam van Gareth Bale was de verrassing van Mourinho in de basiself. En het was een gok die goed uitpakte. De spits schilderde na een kwartier een bal op het hoofd van Son en die kopte de opener binnen.

En de avond werd nog beter voor de Welshman want nog eens een kwartier later scoorde hij ook zelf. Het was pas de eerste keer sinds april 2013 dat hij bij Tottenham nog eens goed was voor een doelpunt en een assist.

Na de derde treffer van Moura leek Tottenham al voor de rust zijn schaapjes op het droge te hebben, maar na de pauze gaven de bezoekers ook een strafschop weg. Uiteindelijk bleek de tegentreffer niet genoeg voor de Oostenrijkers om echt weer in de match te komen.

Vinicius legde de eindstand vast en zo staan de Londenaars al met anderhalf been in de volgende ronde.