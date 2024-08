LIVE: Union heeft nog geen goal te pakken na eerste helft tegen Slavia Praag

RUST: 0-0

En dus trekken beide ploegen zonder gemaakte doelpunten de kleedkamers in.





In de heenwedstrijd maakte Slavia Praag via stilstaande fases snel komaf met Union. En ook in de terugwedstrijd was er bij de eerste hoekschop meteen een waarschuwing, maar deze keer kon Chory niet bij de bal. Paar minuten later haalde Diouf uit met een verschroeiend schot, maar die verraste Moris niet. Langzaamaan herstelde Union het evenwicht, maar kansen bleven uit. Enkel het geheime wapen David kon dreigen met een kopbal op de lat.