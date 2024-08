Mourinho baalt na laat handspel: tienkoppig Lille (met Meunier) gunt Fenerbahçe geen CL-voetbal

90+2' - Own goal - Bafodé Diakité (1 - 0)

Fenerbahçe mag een streep trekken door de Champions League. Met een laat doelpunt en een rode kaart voor Lille zag het er in de verlengingen nochtans goed uit voor de Turken, maar een penalty van ex-Gent-speler Jonathan David brak de ploeg van José Mourinho nog zuur op.

Met de 0-0 die 90 minuten op het scorebord bleef staan, waande Lille OSC zich lang veilig. Te veilig? De 2-1-overwinning uit de heenwedstrijd tegen Fenerbahçe bleek in de slotminuten toch niet te volstaan.

Bafodé Diakité dwong zijn eigen ploeg nog tot verlengingen met een owngoal in de 92e minuut. Toen Lille, met Thomas Meunier in de basis, ook nog eens met een man minder viel na een rechtstreekse rode kaart voor Aissa Mandi, dacht José Mourinho dat hij zich al in de handen kon wrijven.

Niets was minder waar. Luttele seconden voor de wenkende strafschoppenreeks zag de VAR handspel van Jayden Oosterwolde in zijn eigen strafschopgebied.

Jonathan David, ex-AA Gent, liet die kans niet onbenut. De Canadees trapte Lille naar de volgende ronde, Fenerbahçe moet vrede nemen met Europa League-voetbal. Niet waarvoor Mourinho naar Istanbul werd gehaald.