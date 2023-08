PSV hakt de Rangers in mootjes en haalt voor het eerst in 5 jaar de CL-groepsfase

1 Belg aan de aftrap bij PSV, met Johan Bakayoko. Vlak voor het einde kwam daar met Yorbe Vertessen nog een 2e landgenoot bij, al was zijn speeltijd te kort om een stempel te drukken.



Ook bij de Rangers enkele bekende gezichten, zoals Nicolas Raskin, maar ook Cyriel Dessers. Toch was het een andere speler met Belgische wortels die de aandacht trok.



Ismael Saibari belandde op jonge leeftijd vanuit Spanje in België, waar hij voor tal van clubs speelde in de jeugd, zoals onder meer Anderlecht en Genk. Vorig seizoen debuteerde de middenvelder in het eerste elftal bij PSV, tegen Rangers was hij al meteen van goudwaarde.



Saibari stond zowel bij de 1-0 als 2-0 op de juiste plaats, al was de voorbereiding op beide goals ook niet min.



Bij de 2-1 van de veelscorende rechtsachter Tavernier flakkerde de Schotse vlam weer op, maar de brandweerlui van PSV blusten het zaakje snel. Met nog 3 goals erbij werd het uiteindelijk een pijnlijk verdict voor Rangers.