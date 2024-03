Bayern München leeft nog: Harry Kane leidt Duitsers met twee goals voorbij verlamd Lazio

Wou FC Bayern München zijn rampzalig seizoen alsnog kleur geven en zicht houden op een prijs dit seizoen, dan moest het SS Lazio uit de Champions League kegelen. Geen evidente opdracht gezien het lamentabele vormpeil en de 1-0-nederlaag in de heenwedstrijd.



De start van Bayern was allesbehalve verwoestend. Enkel op een gevaarlijk afstandsschot van Musiala moest Lazio-doelman Provedel zijn kunnen tonen. Bayern had het meeste balbezit, maar speelde te traag om Lazio in de problemen te brengen.



Met de rust in zicht ontsnapte de thuisploeg zelfs aan de 0-1. De Ligt beroerde een voorzet van Zaccagni en bracht zo ongewild Immobile in stelling. Die kon vrij koppen aan de tweede paal, maar liet de reuzenkans liggen.



Kort daarna was het aan de overkant wél raak. Guerreiro miste zijn schot, maar gaf zo de perfecte assist voor Kane. Die kopte van dichtbij raak en liet de Allianz Arena ontploffen.



Musiala kwam akelig dicht bij de 2-0 en nog voor het rust viel die tweede Bayern-goal ook. Na een corner haalde De Ligt in één tijd uit op een afvallende bal en Müller devieerde het vluchtschot van dichtbij in doel. Scheve situatie in enkele minuten rechtgezet.