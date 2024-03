Ontlading in Madrid: Atletico stoot door na late comeback en bewogen penaltyreeks tegen Inter

wo 13 maart 2024 23:44

Atlético Madrid einde (pen.) 2 3 - 1 2 Internazionale INT einde 1 - 0 ATM 33' - Doelpunt - Federico Dimarco (0 - 1) 35' - Doelpunt - Antoine Griezmann (1 - 1) 41' - Geel - Mario Hermoso 71' - Verv. Rodrigo De Paul door Ángel Correa 71' - Verv. Samuel Lino door Rodrigo Riquelme 73' - Verv. Denzel Dumfries door Matteo Darmian 73' - Verv. Alessandro Bastoni door Francesco Acerbi 79' - Verv. Álvaro Morata door Memphis Depay 79' - Verv. Nahuel Molina door Pablo Barrios 84' - Verv. Nicolò Barella door Davide Frattesi 84' - Verv. Federico Dimarco door Yann Bisseck 87' - Doelpunt - Memphis Depay (2 - 1) 90' - Geel - Koke 99' - Verv. Marcos Llorente door César Azpilicueta 102' - Verv. Marcus Thuram door Alexis Sánchez 104' - Geel - Hakan Çalhanoglu 105+2' - Geel - Francesco Acerbi 107' - Verv. Antoine Griezmann door Saúl 111' - Verv. Henrikh Mkhitaryan door Davy Klaassen 118' - Geel - Yann Bisseck UEFA Champions League - speeldag 2 - 13/03/24 - 21:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 33' Federico Dimarco 0 - 1 Federico Dimarco 33' 35' Antoine Griezmann 35' Antoine Griezmann 1 - 1 87' Memphis Depay 87' Memphis Depay 2 - 1

Het hing lang aan een zijden draadje, maar Axel Witsel en Arthur Vermeeren stoten door naar de kwartfinales in de Champions League. Vlak voor tijd vond Atletico de bevrijdende gelijkmaker, in de penaltyreeks hield het nét zijn hoofd koeler dan Inter. Lautaro Martinez schoot zijn cruciale penalty hoog over, tot plezier van het thuispubliek.

Inter geeft veilige voorsprong weg in festival van gemiste kansen

Atlético Madrid stond in eigen huis voor een loodzware opdracht tegen Inter. De Italianen hadden de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen en wonnen in 2024 al elke wedstrijd.



Dat weerhield de thuisploeg, met een sterke Witsel de hele wedstrijd op het veld, niet om met open vizier de strijd aan te gaan. Het was echter Inter dat de score opende.



Een prachtige aanval over meerdere stationnetjes kwam bij Dimarco terecht, die Oblak fusilleerde. 0-1 voor Inter, de opdracht van Atletico leek stilaan onmogelijk.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dat was evenwel zonder het Madrileense publiek gerekend. De twaalfde man ging vol achter zijn ploeg staan en al snel lukte Griezmann de treffer van de hoop.



De Fransman maakte dankbaar gebruik van een pijnlijke misser van landgenoot Pavard en bracht Atletico opnieuw in de wedstrijd.



Wat volgde was een stortvloed aan gemiste kansen. Thuram en Barella vergaten het af te maken voor Inter. Zeker die eerste had veel beter moeten doen met een vrije schietkans. Depay, Griezmann en Morata waren aan de overkant in hetzelfde bedje ziek, zij lieten het na om Atletico over de twee wedstrijden heen langszij te brengen.



Net wanneer Inter het volwassen leek uit te spelen, sloeg Memphis Depay alsnog genadeloos toe. De Nederlander, die enkele minuten eerder de paal raakte, werd knap vrijgespeeld in de zestien en werkte beheerst af. Helemaal op het einde had de ingevallen Riquelme zelfs nog de held van de avond kunnen worden, maar de jonge Argentijn miste moederziel alleen onbegrijpelijk vanop enkele meters.

Atletico overleeft zenuwslag, Inter moet naar zichzelf kijken