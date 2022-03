Chelsea vergeet even zorgen met kwalificatie tegen Rijsel, weer bijrol voor Lukaku

Rijsel - Chelsea in een notendop:

Yilmaz brengt Chelsea maar heel even uit evenwicht

Na een 2-0-overwinning op Stamford Bridge leek het broodje al gebakken voor Chelsea, maar toch moest Romelu Lukaku ook in het Stade Pierre-Mauroy vrede nemen met een plek op de bank. Ook Amadou Onana, nog aan de aftrap in Londen, begon op de bank bij Rijsel.



De thuisploeg begon ondanks de lastige uitgangspositie vol goede moed aan de wedstrijd, maar net als in Londen slaagde de Franse landskampioen er amper in om doelgevaar te creëren. Chelsea drong niet aan en hield alles netjes onder controle.



Tot op het halfuur Christensen geblesseerd uitviel en vervanger Chalobah meteen een vrije trap weggaf. De bal bleef hangen in de zestien en Jorginho beging hands. Na tussenkomst van de VAR kreeg Rijsel een strafschop en Yilmaz zette die feilloos om. De schaapjes van Chelsea kregen plots toch natte poten.



Maar vlak voor het rustsignaal weerklonk, smoorde Chelsea de oplaaiende hoop bij Rijsel weer in de kiem. Jorginho zette zijn hands zelf recht met een heerlijke steekpass op Pulisic. Die kreeg wel erg veel ruimte en mikte de gelijkmaker vanuit een scherpe hoek voorbij Léo.



Rijsel kwam na de rust nog 2 keer dicht bij een goal, maar scoren lukte niet meer. Een kopbal van Yilmaz ging nipt naast en op zijn aangeven besloot Xeka op de paal. Twintig minuten voor het einde besliste Azpilicueta de wedstrijd. Hij werkte met zijn knie een heerlijke voorzet van Mount in doel: 1-2. Chelsea met de vingers in de neus naar de laatste 8.