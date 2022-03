Tranen in Turijn: Juventus wordt in dolle slotfase pijnlijk uit de CL gewipt door Villarreal

Juventus - Villarreal in een notendop:

Inefficiënte Vlahovic, Villarreal scoort wel vlot

Het venijn zat hem duidelijk in de staart in deze 1/8e finale. De wedstrijd barstte pas in het laatste kwartier helemaal open. Vlahovic (hij raakte de lat) en Morata hadden het daarvoor nagelaten om een dominant Juventus op voorsprong te zetten.

Dan krijg je soms het spreekwoordelijke deksel op de neus. Coquelin werd door Rugani onderuit gehaald. Na tussenkomst van de VAR ging de bal ook op de stip. Invaller Moreno zette feilloos om.



Juventus moest dan wel komen en eindelijk vielen er wat gaten in een voorts gesloten wedstrijd. Bij de tweede bal tussen de palen was het weer raak voor de Gele Duikboot. Pau Torres frommelde het leer in doel. Hyperefficiënt.