Kroos reageert op Spaans prikje: "Dit wordt niet mijn laatste wedstrijd"

Kroos reageert op Spaans prikje

Toni Kroos, die aan zijn laatste avontuur als profvoetballer bezig is, hoopt zijn carrière af te sluiten met de Europese titel in eigen land. Als het aan Joselu ligt, zijn ex-ploegmaat bij Real Madrid, wordt de kwartfinale "de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan", zei de Spanjaard.



De 34-jarige Kroos is niet onder de indruk. "Ik verwacht niet dat het mijn laatste wedstrijd is", zei hij. "Ons doel is om het toernooi te winnen. Ik zal proberen om er tot het einde bij te zijn. Het is een extra motivatie."