Duivels warmen zich op met potje tennisvoetbal, volg hier alles in de aanloop naar België-Roemenië

De Rode Duivels schrikken Dragusin niet af

Tottenham Hotspur-verdediger Radu Dragusin is de rots achterin bij Roemenië, dat maandag weinig weggaf tegen Oekraïne en zo het EK begon met een verrassende 3-0-zege.



Roemenië wil in Keulen de Belgen collectief opvangen.



"Het is het team dat de tegenstander moet afstoppen, niet de spelers individueel. Dat kunnen we en dat geeft ons ook vertrouwen. Tegen Oekraïne hebben we dat al getoond. Na die eerste wedstrijd zit de moraal goed."



Bij een zege zijn de Roemenen zeker van de tweede ronde.



"Of er daardoor meer druk is? Wij staan altijd onder druk, dat is zo bij het nationale elftal. Dat is nu dus niet anders. We hebben vertrouwen en weten dat we een goeie wedstrijd kunnen spelen. We hopen passie, enthousiasme en energie op het veld te brengen, zoals tegen Oekraïne. Hopelijk levert dat resultaat op."