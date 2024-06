LIVESTREAM (18 u): Kylian "Zorro" Mbappé krijgt wellicht basisplaats tegen Polen na neusbreuk

Frankrijk moet nog aan de bak

Frankrijk sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Polen. De Fransen hebben momenteel evenveel punten als Nederland, en hebben hun lot voor groepswinst niet volledig in eigen handen. Als de twee landen met hetzelfde puntenaantal eindigen, is het doelsaldo doorslaggevend.



Voor Frankrijk is het winnen van de laatste groepsmatch overigens alles behalve een sinecure. Sinds de aanstelling van Deschamps in 2012 sloegen de Fransen er nog geen enkele keer in hun groepsfase winnend af te sluiten.