LIVE: Lamine Yamal bijna jongste doelpuntenmaker op een EK, Livakovic houdt Spanje van 4-0

RUST: 3-0 voor Spanje

Spanje etaleerde kwaliteit en efficiëntie. Het begon met hoge druk en dominant voetbal, maar op een doelpunt moest het wachten tot het moment dat Kroatië eigenlijk meer in de wedstrijd kwam. Op het halfuur scoorde het wel meteen twee keer. Eerst Morata, de eerste Spanjaard die doeltreffend is op 3 EK's op een rij en daarna kapte en draaide Ruiz de Kroaten dol, een goal tot gevolg. Kroatië probeerde wel, creëerde ook veel kansen, maar scoren lukte Brozovic en Majer in de rebound niet. En dat lukte dan wel weer voor Spanje, want jongste debutant op een EK Lamine Yamal dropte een voorzet perfect in de voeten van de insnijdende Carvajal die niet aarzelde en de bal in doel gleed.





3-0, een mokerslag voor de anciens van Kroatië, een flinke vertrouwensboost voor de jeugd van Spanje.