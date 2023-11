Frankrijk gooit perfect rapport in EK-kwalificatie te grabbel tegen Grieken

In navolging van Portugal (30 op 30) kon Frankrijk het 2e land worden met een foutloos rapport in de EK-koffers.

Dankzij een goal van Kolo Muani zaten de Fransen tijdens de rust perfect op schema voor een 8e zege op een rij.

Maar de Grieken wilden Les Bleus kennis laten maken met een Griekse tragedie. Met 2 goals in 5 minuten van Bakasetas en Ioannidis was een foutloze Franse kwalificatiecampagne plots ver weg.



Fofana deed de hoop weer oplaaien met een kanonskogel een kwartier voor tijd. En eventjes leek ook de 2-3 een feit. Een voorzet van Coman had beide palen geraakt en leek over de doellijn te zijn gegaan. Maar de ref zag het anders.

Ver in de extra tijd probeerde Mbappé nog een perfect rapport uit de brand te slepen, maar zijn trap strandde tegen de lat.

Geen 24 op 24, maar 22 op 24 voor de Fransen, die tijdens de loting in pot 1 zwemmen met gastheer Duitsland, Portugal, Spanje, Engeland en de Rode Duivels.