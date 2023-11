Nederland houdt doelpuntenfestijn in Gibraltar, Stengs (ex-Antwerp) pakt uit met hattrick

Een experimenteel en gretig Oranje leefde zich uit op het veld van voetbaldwerg Gibraltar.

Oude bekende Calvin Stengs (vorig seizoen bij Antwerp) opende na 10 minuten de score en legde na de rust nog 2 ballen in het mandje.

Met zijn hattrick krijgt Stengs toegang tot een select clubje van Nederlanders die het hem voordeden sinds 2000: Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooij, Klaas-Jan Huntelaar, Robin van Persie (2x), Georginio Wijnaldum en Memphis Depay.

In de loting op 2 december verdwijnt Nederland in pot 3, in het gezelschap van onder meer vicewereldkampioen Kroatië. Beide landen zijn dus potentiële tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase.