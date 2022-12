De dijk van KV Oostende breekt pas in het slot tegen Union

Doelpunten:

Voortdurend dreiging, beslissing na balverlies van invaller Boonen

Adingra legde de 2-1-eindstand vast in de slotfase, maandag kan KVO vissen naar revanche in de competitie.

Het beloftevolle spelbegin verwaterde daarna in de gietende regen, maar de tweede helft was van begin tot eind meeslepend.

"Gelukkig konden we het voor de verlengingen afmaken"

Siebe Van der Heyden, tussen 2016 en 2018 onder contract bij KV Oostende, genoot van de kwalificatie voor de kwartfinales. "De beker is een doel voor ons, dus de kwalificatie was het belangrijkste", zei de verdediger van Union.

Union had in het begin van de match moeite met de hoge druk van Oostende. "We waren nochtans goed voorbereid, maar de focus was er niet meteen. We moeten wakker zijn van in het begin, dat is toch een les, en naar de juiste oplossing zoeken."

"Gelukkig konden we het nog voor de verlengingen afmaken. Dat is belangrijk, want anders kruipt dat toch weerin de benen." Want maandag komt Oostende opnieuw op bezoek, in de Jupiler Pro League. "We zullen scherper zijn."