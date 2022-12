Kerim Mrabti is de matchwinnaar voor KV Mechelen, Defour toch niet tevreden: "Vrijdag moet het beter"

Een knieblessure hield Kerim Mrabti 6 maanden aan de kant, een blessure die hij opliep op training bij de Zweedse nationale ploeg. Maar vanavond volgde de loutering en liet de Zweed alle miserie van de voorbije maanden achter zich als matchwinnaar.

De bekerzege tegen Seraing was meer dan verdiend voor KV Mechelen. Na een rustige start van beide ploegen in de eerste helft, was het KV Mechelen dat de laatste 15 minuten voor de rust het laken naar zich toe trok.

Alleen wisten Rob Schoofs en Nikola Storm hun mooie acties alleen niet te verzilveren. Nog niet. Want het was duidelijk dat het doelpunt wel zou vallen op een grasmat die alsmaar zwaarder en drassiger werd.

Da Cruz zag Hairemans op de linkerflank met de armen zwaaien en reikte hem de bal aan. Hairemans schilderde hem daarna netjes op het hoofd van Mrabti. Even een korte hapering in de modder, maar toch rolde de bal binnen. Een verdiende voorsprong voor de thuisploeg die het eigenlijk had moeten uitdiepen tot 3-0.

En dat had KV Mechelen zich helemaal in het slot nog kunnen beklagen, want er was een uitstekende Yannick Thoelen nodig om een kopbal van Mbow uit zijn doel te houden. Maar de 1-1 viel niet en dus bekert KV Mechelen voort.