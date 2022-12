AA Gent wurmt zich via de verlengingen voorbij Cercle Brugge naar de kwartfinales

Sleutelmoment: Paul Nardi toverde in de 81ste minuut een wereldredding uit zijn hoed, waardoor AA Gent in de wedstrijd bleef.

Bekerwinnaar kon niet imponeren in de eerste helft

AA Gent startte weliswaar dominant aan de wedstrijd, maar eens Cercle Brugge zich fatsoenlijk kon opstellen, kantelde de wedstrijd. Alhoewel de uitploeg geen zwaar overwicht had, kon het wel de meeste kansen afdwingen in de eerste helft. Deman stootte zelfs een keer op de paal.

AA Gent had als bekerwinnaar van vorig seizoen de eer hoog te houden. Met Cercle Brugge op bezoek zou dat geen al te zware opdracht mogen zijn, maar niets bleek minder waar. Davy Roef, bekerheld van vorig seizoen, moest plaats maken voor Paul Nardi. Zou hij de nieuwe held van Gent kunnen worden in de Croky Cup?

Nardi houdt AA Gent in de wedstrijd

In de tweede helft werd Hjulsager ingebracht voor De Sart, die al geel had gekregen. Hij zou voor infiltraties moeten zorgen in de zestien, wat hij ook regelmatig zou doen. Even later werd het zwaar geschut zelfs ingebracht in de vorm van Laurent Depoitre. Zouden de wissels iets kunnen betekenen?

Cuypers verlost AA Gent

Zo goed als Deman was in de reguliere speeltijd, zo ongelukkig was hij in de verlengingen. Hij kreeg na drie minuten een tweede gele kaart voor een overtreding op Samoise. Cercle Brugge moest met 10 man verder.

Na 109 minuten was het dan zo ver. Een geweldige actie van invaller Hauge zorgde ervoor dat Cuypers kon binnentikken. De verlossing voor de supporters in de Ghelamco Arena was groot. Op de valreep kon Fofana de score nog verdubbelen na een afgeweken bal op Decostere.

AA Gent speelde een matige wedstrijd, maar bekert uiteindelijk wel voort naar de kwartfinales.