Deinze mist afspraak met geschiedenis door succesvol slotoffensief Zulte Waregem

Fase per fase

Fase per fase

clock 90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Einde: Zulte Waregem naar de kwartfinales. Deinze schrijft dan toch geen geschiedenis door voor het eerst de kwartfinales te halen. Zulte Waregem liet de match in de laatste 10 minuten helemaal kantelen, met dank aan Ndour. . Einde: Zulte Waregem naar de kwartfinales Deinze schrijft dan toch geen geschiedenis door voor het eerst de kwartfinales te halen. Zulte Waregem liet de match in de laatste 10 minuten helemaal kantelen, met dank aan Ndour.

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Nog even een prangend momentje op een ultieme vrijschop voor Deinze. Maar Bossut neutraliseert het gevaar. Dat zal het dan wel geweest zijn, zeker? . Nog even een prangend momentje op een ultieme vrijschop voor Deinze. Maar Bossut neutraliseert het gevaar. Dat zal het dan wel geweest zijn, zeker?

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. De helft van de extra tijd zit erop, maar Zulte Waregem houdt Deinze weg van doel. . De helft van de extra tijd zit erop, maar Zulte Waregem houdt Deinze weg van doel.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Deinze moet nu plots alles op alles zetten om nog verlengingen af te dwingen. Maar we zitten al in de extra tijd. Wie had dit scenario verwacht na de eerste dramatische 80 minuten van Essevee? . Deinze moet nu plots alles op alles zetten om nog verlengingen af te dwingen. Maar we zitten al in de extra tijd. Wie had dit scenario verwacht na de eerste dramatische 80 minuten van Essevee?

clock 89' tweede helft, minuut 89. GOAL: Weer Ndour!! Deinze geeft het helemaal weg in de slotfase. Ndour is de beul met dienst. Hij is weer los op de rechterflank en jast de bal staalhard in de kruising. Lekkere goal! . GOAL: Weer Ndour!! Deinze geeft het helemaal weg in de slotfase. Ndour is de beul met dienst. Hij is weer los op de rechterflank en jast de bal staalhard in de kruising. Lekkere goal!

clock 87' tweede helft, minuut 87. GOAL: Ndour dan toch met de gelijkmaker! Zulte Waregem lijkt dan toch te ontsnappen, of toch voorlopig. Ndour duikt op een hoge bal op aan de tweede paal. Hij kan vrij makkelijk binnenschuiven. . GOAL: Ndour dan toch met de gelijkmaker! Zulte Waregem lijkt dan toch te ontsnappen, of toch voorlopig. Ndour duikt op een hoge bal op aan de tweede paal. Hij kan vrij makkelijk binnenschuiven.

clock 83' Miras redt de penalty! Miras redt de strafschop! Ramirez trapt op de perfecte hoogte voor een doelman en ook niet al te ver in de hoek. . tweede helft, minuut 83. crucial save Miras redt de penalty! Miras redt de strafschop! Ramirez trapt op de perfecte hoogte voor een doelman en ook niet al te ver in de hoek.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Penalty voor Zulte Waregem! Essevee krijgt dan toch een strafschop, nadat ze de eerst niet hadden gekregen van De Cremer. Doelpuntenmaker Balaj raakt de bal met zijn hand. Nu nog onder elkaar uitmaken wie mag trappen. Dat lijkt geen sinecure. Ramirez is de uitverkoren man. Een Spanjaard versus een Spanjaard. . Penalty voor Zulte Waregem! Essevee krijgt dan toch een strafschop, nadat ze de eerst niet hadden gekregen van De Cremer. Doelpuntenmaker Balaj raakt de bal met zijn hand. Nu nog onder elkaar uitmaken wie mag trappen. Dat lijkt geen sinecure. Ramirez is de uitverkoren man. Een Spanjaard versus een Spanjaard.

clock 81' tweede helft, minuut 81. We zijn de 80e minuut gepasseerd en voor het eerst moet Miras redding brengen op een schot vanaf de linkerflank. . We zijn de 80e minuut gepasseerd en voor het eerst moet Miras redding brengen op een schot vanaf de linkerflank.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Bij Deinze raken ze helemaal niet in de war nu Zulte Waregem de duimschroeven probeert aan te draaien. Een heel volwassen prestatie van de tweedeklasser. . Bij Deinze raken ze helemaal niet in de war nu Zulte Waregem de duimschroeven probeert aan te draaien. Een heel volwassen prestatie van de tweedeklasser.

clock 77' tweede helft, minuut 77. De kansen blijven voor Deinze, zij het niet zo'n grote meer de laatste minuten. Leye soupeert zijn laatste wissels op, met Vigen en Diop als verse krachten. Rommens en Sissako gaan eruit. . De kansen blijven voor Deinze, zij het niet zo'n grote meer de laatste minuten. Leye soupeert zijn laatste wissels op, met Vigen en Diop als verse krachten. Rommens en Sissako gaan eruit.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Deinze leunt niet achterover. We zijn dichter bij de 2-0 dan de 1-1. Een scherpe voorzet vanaf de rechterkant van Deinze wordt door Zulte Waregem maar op het nippertje weggewerkt. . Deinze leunt niet achterover We zijn dichter bij de 2-0 dan de 1-1. Een scherpe voorzet vanaf de rechterkant van Deinze wordt door Zulte Waregem maar op het nippertje weggewerkt.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Er zit totaal geen lijn in het spel van Zulte Waregem. Voetballend geraken ze nauwelijks aan het doel van Miras. . Er zit totaal geen lijn in het spel van Zulte Waregem. Voetballend geraken ze nauwelijks aan het doel van Miras.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Nog een wissel bij Zulte Waregem, waar Offor Miroshi komt aflossen. . Nog een wissel bij Zulte Waregem, waar Offor Miroshi komt aflossen.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Deinze is op weg om voor het eerst in zijn geschiedenis de kwartfinales van de beker te bereiken. Bert Sterckx (Sporza). Deinze is op weg om voor het eerst in zijn geschiedenis de kwartfinales van de beker te bereiken. Bert Sterckx (Sporza)

clock 58' tweede helft, minuut 58. Knappe aanval van Deinze, die voetballend vanonder de Waregemse druk geraken en uiteindelijk ook spits Dansoko vinden. Zijn schot gaat maar een half metertje naast. . Knappe aanval van Deinze, die voetballend vanonder de Waregemse druk geraken en uiteindelijk ook spits Dansoko vinden. Zijn schot gaat maar een half metertje naast.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Er is plots toch een vuurtje gaan branden bij Zulte Waregem. Plots wordt de aanvalstrom toch geluid, zij het nog niet hard genoeg. . Er is plots toch een vuurtje gaan branden bij Zulte Waregem. Plots wordt de aanvalstrom toch geluid, zij het nog niet hard genoeg.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Geen penalty!? Bij Zulte Waregem barsten ze uit hun vel, want Ndour lijkt gehaakt te worden in het strafschopgebied, althans daar is hij zelf héél hard van overtuigd. De Cremer niet. Hij wuift de roep om een penalty weg. . Geen penalty!? Bij Zulte Waregem barsten ze uit hun vel, want Ndour lijkt gehaakt te worden in het strafschopgebied, althans daar is hij zelf héél hard van overtuigd. De Cremer niet. Hij wuift de roep om een penalty weg.