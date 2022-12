BEKIJK: Antwerp geeft Standard een pak slaag in de Beker van België

tweede helft, minuut 93. einde: 4-0. Antwerp heeft de WK-onderbreking prima verteerd. Met een prima prestatie knijpt het Standard dood in de 1/8e finales van de Beker van België. Frey, Muja en uitblinker diepten de voorsprong uit in de tweede helft. .

tweede helft, minuut 89. Ik denk niet dat we 9 minuten toegevoegde tijd krijgen zoals in Qatar. Filip Joos.

Met wat meeval (lees: via de voet van Bokadi) vliegt de 4-0 in doel.

tweede helft, minuut 79. GOAL: Stengs 4-0. Aanvalsleider Stengs verdient ook een doelpunt. En hij kreeg er een. Met wat meeval (lees: via de voet van Bokadi) vliegt de 4-0 in doel. .

tweede helft, minuut 62. 4 wissels bij Standard. Standard-coach Deila grijpt in. Hij gooit maar liefst 4 reserven in de strijd: Ohio, Perica, Melegoni en Alzate. .

tweede helft, minuut 58. GOAL: Muja 3-0. Als we even Antwerp-supporter Erik Van Looy mogen citeren: "Het is gebeurd." Frey worstelt zich naar binnen, Muja raapt de bal op en beloont zijn invalbeurt met de derde van de avond. Antwerp heeft zijn revanche beet voor de pijnlijke 3-0-nederlaag in de competitie. .