BEKIJK: Antwerp komt met schrik vrij tegen SK Beveren na vroege rode kaart en penaltyreeks

Calvin Stengs koos een belangrijk moment om zijn eerste voor Antwerp te maken en besefte dat zijn ploeg ontsnapt was aan de uitschakeling. "Die rode kaart was een beetje ongelukkig, dan weet je dat het een zware wedstrijd wordt."

"Gelukkig kwamen we voor de rust op voorsprong. Het was een beetje een gelukkige goal van mezelf, maar het is natuurlijk wel fijn als je dan met 10 man op voorsprong komt."

"We hebben het in het algemeen goed gedaan. We stonden compact, we hebben goed verdedigd. Volgens mij was de 2-1 buitenspel en daarnaast hebben we weinig weggegeven. Ik vond dat we met 10 best nog veel controle hadden en ook konden voetballen."

"In de tweede helft ging Beveren wat hoger druk zetten en speelden wij wat sneller de lange bal. Het belangrijkste was dat wij door zouden gaan, maar we hadden niet gepland dat het zo zou gaan."