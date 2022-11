Invaller Bruno loodst KV Kortrijk voorbij RWDM, dat doelhout vervloekt

Enthousiast RWDM aan begin van beide helften

KV Kortrijk verkeert in crisis in de Jupiler Pro League. De Croky Cup moest voor een opsteker zorgen. Het contrast met RWDM, tegenstander vanavond in de 1/16e finales, was groot. De Brusselaars staan gedeeld eerste in de Challenger Pro League en blaken van het vertrouwen.



Dat bleek ook uit de openingsfase. RWDM overrompelde Kortrijk in de eerste tien minuten met snelle combinaties en enkele kansjes. De bezoekers herstelden het evenwicht na een kwartiertje en hadden het meeste balbezit. Grote kansen bleven echter uit voor de rust: een logische 0-0 stond nog op het scorebord.



Net als in de eerste helft begon RWDM verschroeiend. Eerst trapte Challouk nog tegen de lat, maar enkele minuten later was het wel prijs. Balverlies bij Kortrijk leidde een kans voor Botella in, die tussen de benen van debutant Vandenberghe de 1-0 in doel trapte.