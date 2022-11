Seraing kegelt Charleroi uit de beker na spectaculaire ommekeer

Heymans schenkt Charleroi perfecte start

Bij Seraing ligt de focus helemaal op het behoud in de competitie en dus was het geen verrassing dat de Luikse club niet met zijn sterkste elftal aan de aftrap kwam. Charleroi had daarentegen wél zijn zinnen gezet op de beker, trainer Frank Defays koos dan ook voor zijn typeploeg. Desondanks hield Seraing makkelijk stand in het openingskwartier, maar toen deed slordig balverlies van Boentsjoekov de thuisploeg de das om. Morioka profiteerde optimaal en bracht Heymans alleen voor Martin. Clubtopschutter Heymans liet de kans niet liggen: 0-1. Bijna gaf Charleroi die voorsprong ook meteen weer uit handen. Mvoué werd aan de tweede paal uit het oog verloren op een voorzet van Conceiçao, maar de Kameroener kreeg de bal niet binnen het kader en liet zo een huizenhoge kans onbenut. Charleroi kwam met de schrik vrij en bleef nadien de gevaarlijkste ploeg. Martin moest in twee tijden redding brengen op een poging van Gholizadeh en Seraing kwam opnieuw goed weg toen de bal niet op de stip ging voor een duwfout op Benbouali.

Seraing staat op uit de doden met straffe remonte

Seraing kon in de tweede helft geen vuist maken, maar Charleroi liet na om de krappe voorsprong uit te diepen. Dat kwam de bezoekers duur te staan in de slotfase want na een knappe rush van Abanda liet invaller Mansoni Koffi kansloos achter.





Plots hingen de bordjes weer gelijk en dat gaf Seraing vleugels. De ontketende thuisploeg voerde de druk op, Charleroi moest alle zeilen bijzetten om zelfs maar verlengingen af te dwingen.



In die verlengingen ging Seraing door op zijn elan. Op het einde van de eerste verlenging bracht Vagner de rode lantaarn van 1A op voorsprong en bij de start van de tweede verlenging ging het wéér fout voor Charleroi toen Wasinski een voorzet in eigen doel werkte. Van 0-1 naar 3-1, il faut le faire.



Het kalf was verdronken voor het team van Defays en met zijn tweede van de avond plantte Vagner het mes nog wat dieper in de wonde. Seraing bengelde bijna 80 minuten op de rand van de uitschakeling, maar stoot na een spectaculaire ommekeer door naar de 1/8e finales.