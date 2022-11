Invaller Gano trapt Zulte Waregem naar 1/8e finales na matige partij in Lommel

Matchwinnaar Zinho Gano: "We spelen helemaal geen goede eerste helft. Als het 2-0 staat bij de rust hebben we niets te zeggen. Na de wissel kunnen we een beetje drukken, krijgen we één kans en staat het meteen 0-1."

"Het was niet de bedoeling om in te vallen vanavond, al zeker niet zo vroeg. Maar we zijn heel efficiënt geweest vanavond en dat is belangrijk in de beker. Het doel was gewoon om door te gaan en nu de focus te leggen op Eupen."