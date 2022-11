Anderlecht sleept zich voorbij Lierse Kempenzonen na bloedstollende strafschoppenreeks

clock 22:57 strafschoppen strafschoppen, 22 uur 57 match afgelopen

clock 23:41 strafschoppen, 23 uur 41. STRAFSCHOPPEN: 8-9: Anderlecht stoot door. Verbruggen doet het zelf! De doelman trapt zijn penalty goed binnen en stuurt Anderlecht naar de volgende ronde. De bezoekers komen met de schrik vrij. De spelers van Lierse blijven ontgoocheld achter . STRAFSCHOPPEN: 8-9: Anderlecht stoot door Verbruggen doet het zelf! De doelman trapt zijn penalty goed binnen en stuurt Anderlecht naar de volgende ronde. De bezoekers komen met de schrik vrij. De spelers van Lierse blijven ontgoocheld achter

clock 23:41 strafschoppen, 23 uur 41. STRAFSCHOPPEN: 8-8. Weer een kans voor Anderlecht! Een slap schotje van Libert wordt eenvoudig gestopt door Verbruggen. . STRAFSCHOPPEN: 8-8 Weer een kans voor Anderlecht! Een slap schotje van Libert wordt eenvoudig gestopt door Verbruggen.

clock 23:40 strafschoppen, 23 uur 40. STRAFSCHOPPEN: 8-8. Doelman De Smet houdt Lierse in de beker! Hij haalt het matige schot van Lissens uit zijn kooi! . STRAFSCHOPPEN: 8-8 Doelman De Smet houdt Lierse in de beker! Hij haalt het matige schot van Lissens uit zijn kooi!

clock 23:39 strafschoppen, 23 uur 39. STRAFSCHOPPEN: 8-8. Daar is de misser! De Schryver trapt de bal over de lat! . STRAFSCHOPPEN: 8-8 Daar is de misser! De Schryver trapt de bal over de lat!

clock 23:38 strafschoppen, 23 uur 38. STRAFSCHOPPEN: 8-8. Ijskoud in het hoekje. Ashimeru maakt er 8-8 van. . STRAFSCHOPPEN: 8-8 Ijskoud in het hoekje. Ashimeru maakt er 8-8 van.

clock 23:38 strafschoppen, 23 uur 38. STRAFSCHOPPEN: 8-7. Ook deze gaat richting de kruising. De Schrijver trapt de 15e penalty op rij binnen. . STRAFSCHOPPEN: 8-7 Ook deze gaat richting de kruising. De Schrijver trapt de 15e penalty op rij binnen.

clock 23:37 strafschoppen, 23 uur 37. STRAFSCHOPPEN: 7-7. Raman vlamt de bal onhoudbaar binnen. . STRAFSCHOPPEN: 7-7 Raman vlamt de bal onhoudbaar binnen.

clock 23:36 strafschoppen, 23 uur 36. STRAFSCHOPPEN: 7-6. Verbruggen leek er even aan te zitten, maar Gillekens trapt hard genoeg. . STRAFSCHOPPEN: 7-6 Verbruggen leek er even aan te zitten, maar Gillekens trapt hard genoeg.

clock 23:35 strafschoppen, 23 uur 35. STRAFSCHOPPEN: 6-6. Delcroix houdt het rapport perfect. . STRAFSCHOPPEN: 6-6 Delcroix houdt het rapport perfect.

clock 23:35 strafschoppen, 23 uur 35. STRAFSCHOPPEN: 6-5. Ze blijven binnenvliegen. Ook Vekemans faalt niet. . STRAFSCHOPPEN: 6-5 Ze blijven binnenvliegen. Ook Vekemans faalt niet.

clock 23:34 strafschoppen, 23 uur 34. STRAFSCHOPPEN: 5-5. Ook Silva mist niet. Elke volgende strafschop kan dus dodelijk zijn. . STRAFSCHOPPEN: 5-5 Ook Silva mist niet. Elke volgende strafschop kan dus dodelijk zijn.

clock 23:34 strafschoppen, 23 uur 34. STRAFSCHOPPEN: 5-4. Verbruggen kiest de goede hoek, maar kapitein Van Acker mag opgelucht adem halen. Fabio Silva staat klaar. . STRAFSCHOPPEN: 5-4 Verbruggen kiest de goede hoek, maar kapitein Van Acker mag opgelucht adem halen. Fabio Silva staat klaar.

clock 23:33 strafschoppen, 23 uur 33. STRAFSCHOPPEN: 4-4. De jonge Sadiki twijfelt niet en trapt hem netjes binnen. Money time! . STRAFSCHOPPEN: 4-4 De jonge Sadiki twijfelt niet en trapt hem netjes binnen. Money time!

clock 23:32 strafschoppen, 23 uur 32. STRAFSCHOPPEN: 4-3. Weer eentje in de kruising! Brebels met een mooie strafschop. . STRAFSCHOPPEN: 4-3 Weer eentje in de kruising! Brebels met een mooie strafschop.

clock 23:31 strafschoppen, 23 uur 31. STRAFSCHOPPEN: 3-3. Diawara werkt ook netjes af. . STRAFSCHOPPEN: 3-3 Diawara werkt ook netjes af.

clock 23:31 strafschoppen, 23 uur 31. STRAFSCHOPPEN: 3-2. Perfecte penalty van Schouterden. Geen kans voor Verbruggen. . STRAFSCHOPPEN: 3-2 Perfecte penalty van Schouterden. Geen kans voor Verbruggen.

clock 23:30 strafschoppen, 23 uur 30. STRAFSCHOPPEN: 2-2. Geen stress bij Leoni. De middenvelder trapt de bal door het midden in doel. . STRAFSCHOPPEN: 2-2 Geen stress bij Leoni. De middenvelder trapt de bal door het midden in doel.

clock 23:30 strafschoppen, 23 uur 30. STRAFSCHOPPEN: 2-1. Voorlopig geen kans voor de doelmannen. Ook Rocha faalt niet. . STRAFSCHOPPEN: 2-1 Voorlopig geen kans voor de doelmannen. Ook Rocha faalt niet.

clock 23:28 strafschoppen, 23 uur 28. STRAFSCHOPPEN: 1-1. Refaelov stuurt De Smet naar de verkeerde kant. . STRAFSCHOPPEN: 1-1 Refaelov stuurt De Smet naar de verkeerde kant.

clock 23:27 strafschoppen, 23 uur 27. STRAFSCHOPPEN: 1-0 voor Lierse. Raemaekers trapt de eerste penalty lekker in de bovenhoek. . STRAFSCHOPPEN: 1-0 voor Lierse Raemaekers trapt de eerste penalty lekker in de bovenhoek.

clock 23:26 strafschoppen, 23 uur 26. De strafschoppen worden genomen aan de zijde zonder publiek. Lierse mag beginnen met trappen. . De strafschoppen worden genomen aan de zijde zonder publiek. Lierse mag beginnen met trappen.

clock 22:47 strafschoppen strafschoppen, 22 uur 47 match begonnen

clock 23:25 rust na 120 minuten, 23 uur 25. De trainers spreken hun manschappen toe. Het is do or die voor beide teams. . De trainers spreken hun manschappen toe. Het is do or die voor beide teams.

clock 120+2' tweede verlenging, minuut 122. Strafschoppen moeten beslissing brengen. Een ingestudeerd nummertje wordt doorgekopt, maar De Smet kan eenvoudig plukken. We krijgen strafschoppen! . Strafschoppen moeten beslissing brengen Een ingestudeerd nummertje wordt doorgekopt, maar De Smet kan eenvoudig plukken. We krijgen strafschoppen!

clock 120+1' tweede verlenging, minuut 121. De corner van Refaelov is veel te laag en wordt makkelijk weggewerkt, maar nu krijgt Anderlecht nog een vrije trap! Dit is de laatste kans van de wedstrijd. . De corner van Refaelov is veel te laag en wordt makkelijk weggewerkt, maar nu krijgt Anderlecht nog een vrije trap! Dit is de laatste kans van de wedstrijd.

clock 120' tweede verlenging, minuut 120. We krijgen nog een hoekschop voor Anderlecht! . We krijgen nog een hoekschop voor Anderlecht!

clock 117' tweede verlenging, minuut 117. Strafschoppen lijken stilaan onvermijdelijk te worden. We spelen nog een minuut of twee. . Strafschoppen lijken stilaan onvermijdelijk te worden. We spelen nog een minuut of twee.

clock 116' tweede verlenging, minuut 116. Leoni krijgt een metertje vrijheid aan de rand van de zestien en kan aanleggen. Zijn poging is niet onaardig en vliegt een metertje boven de kruising. . Leoni krijgt een metertje vrijheid aan de rand van de zestien en kan aanleggen. Zijn poging is niet onaardig en vliegt een metertje boven de kruising.

clock 114' tweede verlenging, minuut 114. Schotje van Silva. Daar is dan toch nog een doelpoging vanwege Anderlecht! Sadiki stuurt Silva goed de diepte in en die kan uithalen. De hoek is echter scherp waardoor De Smet redding kan brengen. . Schotje van Silva Daar is dan toch nog een doelpoging vanwege Anderlecht! Sadiki stuurt Silva goed de diepte in en die kan uithalen. De hoek is echter scherp waardoor De Smet redding kan brengen.

clock 109' tweede verlenging, minuut 109. Matige corner van Brebels. De bal vliegt voorbij alles en iedereen. . Matige corner van Brebels. De bal vliegt voorbij alles en iedereen.

clock 108' tweede verlenging, minuut 108. Lierse forceert nog een hoekschop. De torens melden zich in de zestien. . Lierse forceert nog een hoekschop. De torens melden zich in de zestien.

clock 107' tweede verlenging, minuut 107. Weer een kans voor Lierse en weer is het De Schrijver die de 3-2 kon maken. De verdediger neemt een snedige voorzet meteen op de slof, maar mikt te centraal. . Weer een kans voor Lierse en weer is het De Schrijver die de 3-2 kon maken. De verdediger neemt een snedige voorzet meteen op de slof, maar mikt te centraal.

clock 106' tweede verlenging tweede verlenging, minuut 106 match begonnen

clock 23:05 tweede verlenging, 23 uur 05. Debast en Murillo gaan in elk geval geen strafschop nemen. Sadiki en Lissens mogen nog 15 minuten meespelen. . Debast en Murillo gaan in elk geval geen strafschop nemen. Sadiki en Lissens mogen nog 15 minuten meespelen.

clock 23:04 rust na 105 minuten, 23 uur 04. 'Laat de zon in je hart' knalt door de boksen. Het Lierse publiek vindt dit helemaal prima. . 'Laat de zon in je hart' knalt door de boksen. Het Lierse publiek vindt dit helemaal prima.

clock 105+4' eerste verlenging, minuut 109. De eerste verlenging is afgelopen. Nog steeds 2-2 en nog steeds is alles mogelijk! Eddy Demarez. De eerste verlenging is afgelopen. Nog steeds 2-2 en nog steeds is alles mogelijk! Eddy Demarez

clock 105+2' eerste verlenging, minuut 107. Weinig tevreden gezichten op de bank bij Anderlecht. De eerste verlenging is bijna afgelopen en de laatste grote kans voor de bezoekers is toch al weer een tijdje geleden. . Weinig tevreden gezichten op de bank bij Anderlecht. De eerste verlenging is bijna afgelopen en de laatste grote kans voor de bezoekers is toch al weer een tijdje geleden.

clock 104' eerste verlenging, minuut 104. Het probleem is onder controle. Een applaus weerklinkt op het Lisp. . Het probleem is onder controle. Een applaus weerklinkt op het Lisp.

clock 104' eerste verlenging, minuut 104. De wedstrijd ligt even stil nadat een supporter medische zorgen nodig heeft. De dokters van beide ploegen snellen toe. . De wedstrijd ligt even stil nadat een supporter medische zorgen nodig heeft. De dokters van beide ploegen snellen toe.

clock 102' eerste verlenging, minuut 102. Het is toch tekenend dat Anderlecht dit Lierse niet naar de keel kan grijpen. Eddy Demarez. Het is toch tekenend dat Anderlecht dit Lierse niet naar de keel kan grijpen. Eddy Demarez

clock 100' eerste verlenging, minuut 100. Geen 3-2! Wat een kans voor Lierse! Een uitstekende voorzet van Van Acker komt perfect voor De Schrijver maar de verdediger misrekent zich en kan de bal enkel schampen met het hoofd! . Geen 3-2! Wat een kans voor Lierse! Een uitstekende voorzet van Van Acker komt perfect voor De Schrijver maar de verdediger misrekent zich en kan de bal enkel schampen met het hoofd!

clock 97' eerste verlenging, minuut 97. De eerste minuten van de verlengingen lijken een verderzetting van de reguliere speeltijd: te veel slordigheden. Anderlecht eist andermaal het balbezit op, maar doet daar maar zeer weinig mee. . De eerste minuten van de verlengingen lijken een verderzetting van de reguliere speeltijd: te veel slordigheden. Anderlecht eist andermaal het balbezit op, maar doet daar maar zeer weinig mee.

clock 91' eerste verlenging, minuut 91. Kan Anderlecht nu eens doorduwen? Ze zouden toch fysiek het verschil moeten kunnen maken. Eddy Demarez. Kan Anderlecht nu eens doorduwen? Ze zouden toch fysiek het verschil moeten kunnen maken. Eddy Demarez

clock 91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

clock 22:44 eerste verlenging, 22 uur 44. We zijn weer vertrokken voor een halfuurtje voetbal! Krijgen we nog een winnaar of hebben we straks strafschoppen nodig? . We zijn weer vertrokken voor een halfuurtje voetbal! Krijgen we nog een winnaar of hebben we straks strafschoppen nodig?

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. EINDE REGULIERE SPEELTIJD. Geen winnaar na 90 minuten dus krijgen we verlengingen! . EINDE REGULIERE SPEELTIJD Geen winnaar na 90 minuten dus krijgen we verlengingen!

clock 89' tweede helft, minuut 89. Toegevoegde tijd. We krijgen slechts twee minuten toegevoegde tijd. . Toegevoegde tijd We krijgen slechts twee minuten toegevoegde tijd.

clock 88' tweede helft, minuut 88. We sluipen richting de toegevoegde tijd. Valt er nog een doelpunt uit de lucht of gaan we nog een halfuurtje toevoegen? . We sluipen richting de toegevoegde tijd. Valt er nog een doelpunt uit de lucht of gaan we nog een halfuurtje toevoegen?

clock 82' tweede helft, minuut 82. Anderlecht moet reageren en doet dat ook. Refaelov kan oprukken met de bal aan de voet en forceert een hoekschop. . Anderlecht moet reageren en doet dat ook. Refaelov kan oprukken met de bal aan de voet en forceert een hoekschop.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Lierse ruikt bloed en de 1/8e finales! Eddy Demarez. Lierse ruikt bloed en de 1/8e finales! Eddy Demarez

clock 79' tweede helft, minuut 79. Verticaal voetbal en Vekemans met de gelijkmaker. Verticaal voetbal en Vekemans met de gelijkmaker

clock 78' tweede helft, minuut 78. GOAL: 2-2. Jawel, daar is de 2-2! Een simpele doorsteekpass komt goed voor Vekemans en die kan de bal naast Verbruggen in doel leggen! Krijgen we verlengingen? . GOAL: 2-2 Jawel, daar is de 2-2! Een simpele doorsteekpass komt goed voor Vekemans en die kan de bal naast Verbruggen in doel leggen! Krijgen we verlengingen?

clock 76' BALBEZIT. 40% voor Lierse. 60% voor Anderlecht. . tweede helft, minuut 76. statistics BALBEZIT 40% voor Lierse. 60% voor Anderlecht.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Twee wissels voor Anderlecht. Na een sterke wedstrijd mag Trebel gaan rusten. Diawara is zijn vervanger. Refaelov komt in de plaats van Amuzu. . Twee wissels voor Anderlecht Na een sterke wedstrijd mag Trebel gaan rusten. Diawara is zijn vervanger. Refaelov komt in de plaats van Amuzu.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Het veld is vandaag toch ook zeker een factor. Regelmatig zien we spelers uitschuiven. Intussen kan ook Lierse zich nog eens tonen. Een kopballetje van Schouterden wordt opgeraapt door Verbruggen. . Het veld is vandaag toch ook zeker een factor. Regelmatig zien we spelers uitschuiven. Intussen kan ook Lierse zich nog eens tonen. Een kopballetje van Schouterden wordt opgeraapt door Verbruggen.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Kan Lierse de rug nog eens rechten? Eddy Demarez. Kan Lierse de rug nog eens rechten? Eddy Demarez

clock 65' tweede helft, minuut 65. Invallers Leoni en Raman laten zich meteen opmerken. Een knap balletje van de middenvelder komt bij Raman die kan uithalen. Zijn schot is dan weer niet om over naar huis te schrijven. . Invallers Leoni en Raman laten zich meteen opmerken. Een knap balletje van de middenvelder komt bij Raman die kan uithalen. Zijn schot is dan weer niet om over naar huis te schrijven.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Lierse heeft weer wat moeite om zich te tonen. De bezoekers komen nu weer een paar keer piepen. Een schot van El Hadj vloog rakelings over de lat. De 1-3 is momenteel dichter dan de 2-2. . Lierse heeft weer wat moeite om zich te tonen. De bezoekers komen nu weer een paar keer piepen. Een schot van El Hadj vloog rakelings over de lat. De 1-3 is momenteel dichter dan de 2-2.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Dubbele wissel bij Anderlecht. Raman komt in de ploeg voor Stroeykens en ook Leoni komt tussen de lijnen. El Hadj mag gaan rusten. . Dubbele wissel bij Anderlecht Raman komt in de ploeg voor Stroeykens en ook Leoni komt tussen de lijnen. El Hadj mag gaan rusten.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Ze liggen op de loer bij Lierse! Er is nog heel veel mogelijk. Eddy Demarez. Ze liggen op de loer bij Lierse! Er is nog heel veel mogelijk. Eddy Demarez

clock 53' tweede helft, minuut 53. Tabekou bijna met de gelijkmaker. Grote kans voor Lierse! Een geweldige bal van Schouterden komt perfect voor Tabekou, de Kameroener komt voor Verbruggen en ziet zijn schot via de doelman naar doel vliegen. Delcroix kan nog net een doelpunt voorkomen. . Tabekou bijna met de gelijkmaker Grote kans voor Lierse! Een geweldige bal van Schouterden komt perfect voor Tabekou, de Kameroener komt voor Verbruggen en ziet zijn schot via de doelman naar doel vliegen. Delcroix kan nog net een doelpunt voorkomen.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Meteen een leuke combinatie met Amuzu en Stroeykens. Die laatste kan uithalen vanuit een schuine hoek, maar doelman De Smet heeft een broodnodige redding in huis. . Meteen een leuke combinatie met Amuzu en Stroeykens. Die laatste kan uithalen vanuit een schuine hoek, maar doelman De Smet heeft een broodnodige redding in huis.

clock 46' tweede helft, minuut 46. We zijn weer begonnen. Kan Lierse nog iets forceren of mag Anderlecht straks naar de 1/8e finales? . We zijn weer begonnen. Kan Lierse nog iets forceren of mag Anderlecht straks naar de 1/8e finales?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rusten met 1-2. Vlak voor rust krijgen we dus toch nog het doelpunt. Kan Lierse na de pauze nog eens een achterstand goedmaken? . Rusten met 1-2 Vlak voor rust krijgen we dus toch nog het doelpunt. Kan Lierse na de pauze nog eens een achterstand goedmaken?

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Mario Stroeykens zet Anderlecht weer op voorsprong. Mario Stroeykens zet Anderlecht weer op voorsprong

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. GOAL: 1-2. Daar is dan toch de 1-2 voor Anderlecht! Na een warrige fase gooit Trebel de bal weer in het pak. Silva kopt de bal naar Stroeykens die de bal in de draai mooi afwerkt. . GOAL: 1-2 Daar is dan toch de 1-2 voor Anderlecht! Na een warrige fase gooit Trebel de bal weer in het pak. Silva kopt de bal naar Stroeykens die de bal in de draai mooi afwerkt.

clock 45' eerste helft, minuut 45. 6 minuten extra. De wedstrijd lag daarnet even stil waardoor we nog 6 minuten toegevoegde tijd krijgen. Krijgen we nog iets te zien vlak voor rust? . 6 minuten extra De wedstrijd lag daarnet even stil waardoor we nog 6 minuten toegevoegde tijd krijgen. Krijgen we nog iets te zien vlak voor rust?

clock 44' eerste helft, minuut 44. Bijna de 2-1! Mooie kans voor Lierse! De vinnige Walbrecq gaat voorbij N'Diaye en geeft goed voor. Een halve kopbal belandt nog perfect voor Rocha, maar die mist zijn schot volledig! . Bijna de 2-1! Mooie kans voor Lierse! De vinnige Walbrecq gaat voorbij N'Diaye en geeft goed voor. Een halve kopbal belandt nog perfect voor Rocha, maar die mist zijn schot volledig!

clock 42' eerste helft, minuut 42. Ashimeru geeft een vrije trap weg op een gevaarlijke plek. Een hoge bal wordt in de zestien gedropt en de boomlange Rocha kan naar doel mikken. Verbruggen kan echter makkelijk plukken. . Ashimeru geeft een vrije trap weg op een gevaarlijke plek. Een hoge bal wordt in de zestien gedropt en de boomlange Rocha kan naar doel mikken. Verbruggen kan echter makkelijk plukken.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Het is even geleden dat we nog eens een kans zagen. Bij Anderlecht loopt het de laatste minuten wat minder en ook Lierse heeft het initiatief weer volledig aan de bezoekers gelaten. . Het is even geleden dat we nog eens een kans zagen. Bij Anderlecht loopt het de laatste minuten wat minder en ook Lierse heeft het initiatief weer volledig aan de bezoekers gelaten.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Lierse is al weer in egelstelling gekropen en laat de bal aan Anderlecht. Eddy Demarez. Lierse is al weer in egelstelling gekropen en laat de bal aan Anderlecht. Eddy Demarez

clock 32' eerste helft, minuut 32. Anderlecht heeft ongeveer twee minuten kunnen genieten van zijn voorsprong. Hoe reageert de ploeg op dit snelle tegendoelpunt? . Anderlecht heeft ongeveer twee minuten kunnen genieten van zijn voorsprong. Hoe reageert de ploeg op dit snelle tegendoelpunt?

clock 31' eerste helft, minuut 31. Tabekou brengt Lierse meteen langszij. Tabekou brengt Lierse meteen langszij

clock 24' eerste helft, minuut 24. GOAL: 1-1. De bordjes hangen weer gelijk! Tabekou staat helemaal alleen in de zestien en kan een mooie voorzet eenvoudig voorbij Verbruggen koppen. . GOAL: 1-1 De bordjes hangen weer gelijk! Tabekou staat helemaal alleen in de zestien en kan een mooie voorzet eenvoudig voorbij Verbruggen koppen.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Silva zet de penalty feilloos om. Silva zet de penalty feilloos om

clock 23' eerste helft, minuut 23. GOAL: 0-1. Fabio Silva aarzelt niet en schildert de bal voorbij doelman De Smet. Puik gedaan! . GOAL: 0-1 Fabio Silva aarzelt niet en schildert de bal voorbij doelman De Smet. Puik gedaan!

clock 22' eerste helft, minuut 22. Raemarkers lijkt de bal te raken maar de scheidsrechter geeft toch een strafschop. Raemarkers lijkt de bal te raken maar de scheidsrechter geeft toch een strafschop

clock 22' eerste helft, minuut 22. Strafschop voor Anderlecht! Amuzu zet het op een sprinten en gaat voorbij Raemaekers. De verdediger brengt de aanvaller (lichtjes?) naar de grond en de scheidsrechter wijst naar de stip! . Strafschop voor Anderlecht! Amuzu zet het op een sprinten en gaat voorbij Raemaekers. De verdediger brengt de aanvaller (lichtjes?) naar de grond en de scheidsrechter wijst naar de stip!

clock 20' eerste helft, minuut 20. Ashimeru zag hoe Murillo kwam opdraven aan de flank en bedient de verdediger. Een lage voorzet gaat richting Silva, maar Raemaekers verdedigt goed. De hoekschop die daarop volgt is te laag. . Ashimeru zag hoe Murillo kwam opdraven aan de flank en bedient de verdediger. Een lage voorzet gaat richting Silva, maar Raemaekers verdedigt goed. De hoekschop die daarop volgt is te laag.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Het is voorlopig iets te gezapig bij Anderlecht. Ze hebben ritmeveranderingen en een hoger tempo nodig. Eddy Demarez. Het is voorlopig iets te gezapig bij Anderlecht. Ze hebben ritmeveranderingen en een hoger tempo nodig. Eddy Demarez

clock 14' eerste helft, minuut 14. Hoge druk. De thuisploeg heeft het moeilijk om onder de druk van Anderlecht uit te voetballen. Trebel en co veroveren de bal vaak snel weer terug, maar het is wachten op grote kansen. . Hoge druk De thuisploeg heeft het moeilijk om onder de druk van Anderlecht uit te voetballen. Trebel en co veroveren de bal vaak snel weer terug, maar het is wachten op grote kansen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. El Hadj met een grote kans. El Hadj met een grote kans

clock 8' eerste helft, minuut 8. El Hadj dicht bij de openingstreffer. El Hadj laat de kans op de 0-1 liggen. Silva stuurt de jongeling goed diep maar vlak voor die kan uithalen kan een Liers been nog redding brengen. Grootste kans van de wedstrijd! . El Hadj dicht bij de openingstreffer El Hadj laat de kans op de 0-1 liggen. Silva stuurt de jongeling goed diep maar vlak voor die kan uithalen kan een Liers been nog redding brengen. Grootste kans van de wedstrijd!

clock 7' eerste helft, minuut 7. Murillo verstuurt een geweldige diepe bal voor Amuzu, maar de winger kan net niet bij de bal. Anderlecht is heer en meester in de eerste tien minuten. . Murillo verstuurt een geweldige diepe bal voor Amuzu, maar de winger kan net niet bij de bal. Anderlecht is heer en meester in de eerste tien minuten.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Trebel eist veel ballen op. Een mooie doorsteekbal komt bij Amuzu, zijn voorzet is gevaarlijk maar Silva kan geen zuiver contact maken met het leer. . Trebel eist veel ballen op. Een mooie doorsteekbal komt bij Amuzu, zijn voorzet is gevaarlijk maar Silva kan geen zuiver contact maken met het leer.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Anderlecht neemt meteen het initiatief en gaat hoog op de helft van Lierse voetballen. Een voorzetje van Amuzu wordt ontzet door de thuisploeg, maar Anderlecht komt al snel weer aankloppen. . Anderlecht neemt meteen het initiatief en gaat hoog op de helft van Lierse voetballen. Een voorzetje van Amuzu wordt ontzet door de thuisploeg, maar Anderlecht komt al snel weer aankloppen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 eerste helft, 20 uur 45. Aftrap is gegeven. De scheidsrechter heeft zijn goedkeuring gegeven. We zijn vertrokken! . Aftrap is gegeven De scheidsrechter heeft zijn goedkeuring gegeven. We zijn vertrokken!

clock 20:42 vooraf, 20 uur 42. Voor het eerst sinds 2018 zijn er nog eens 10.000 toeschouwers op het Lisp. Eddy Demarez. Voor het eerst sinds 2018 zijn er nog eens 10.000 toeschouwers op het Lisp. Eddy Demarez

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36. LIVESTREAM is begonnen. De voorbeschouwing met Karl Vannieuwkerke, Wesley Sonck en Gert Verheyen is begonnen. Veel kijkplezier! . LIVESTREAM is begonnen De voorbeschouwing met Karl Vannieuwkerke, Wesley Sonck en Gert Verheyen is begonnen. Veel kijkplezier!

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17.

clock 20:08 De 11 namen bij de thuisploeg. vooraf, 20 uur 08. De 11 namen bij de thuisploeg.

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. Elk jaar wat beter voor Anderlecht? 3 jaar geleden sneuvelde Anderlecht in de kwartfinales van de beker, 2 jaar geleden stootte het door tot in de halve finale en vorig jaar moest het de duimen leggen tegen KAA Gent in de finale. Kan de ploeg van trainer Veldman het in editie 2022-23 nog een tikkeltje beter doen? . Elk jaar wat beter voor Anderlecht? 3 jaar geleden sneuvelde Anderlecht in de kwartfinales van de beker, 2 jaar geleden stootte het door tot in de halve finale en vorig jaar moest het de duimen leggen tegen KAA Gent in de finale. Kan de ploeg van trainer Veldman het in editie 2022-23 nog een tikkeltje beter doen?

clock 19:50 De opstelling van Anderlecht. Van Crombrugge krijgt rust en wordt vervangen door Bart Verbruggen. Ook Trebel staat weer in de basis na een blessure. Zeno Debast (pas 19 geworden) mag de aanvoerdersband dragen. vooraf, 19 uur 50. De opstelling van Anderlecht. Van Crombrugge krijgt rust en wordt vervangen door Bart Verbruggen. Ook Trebel staat weer in de basis na een blessure. Zeno Debast (pas 19 geworden) mag de aanvoerdersband dragen.

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Lastig op het Lisp. Lierse K. heeft een goede thuisreputatie dit seizoen. De ploeg van trainer Van Imschoot won 6 van zijn 7 wedstrijden op het Lisp. De enige nederlaag? Tegen de RSCA Futures... . Lastig op het Lisp Lierse K. heeft een goede thuisreputatie dit seizoen. De ploeg van trainer Van Imschoot won 6 van zijn 7 wedstrijden op het Lisp. De enige nederlaag? Tegen de RSCA Futures...