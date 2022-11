BEKIJK vijfklapper in Daknam: KV Mechelen kent geen genade voor oude glorie

Peter Maes trapte de trip down memory lane in Daknam vanavond op gang. Tien jaar geleden gidste hij Lokeren nog naar bekerwinst, maar vandaag zag hij hoe de thuisploeg - ondanks veel goede wil - zijn meerdere moest erkennen in KV Mechelen. De geanimeerde partij eindigde met zware cijfers voor Lokeren-Temse. Bekijk de vijfklapper van KVM hierboven.

einde, 21 uur 50. EINDE: 0-5. Peter Maes trapte de trip down memory lane in Daknam vanavond op gang. Tien jaar geleden gidste hij Lokeren nog naar bekerwinst, maar vandaag zag hij hoe de thuisploeg - ondanks veel goede wil - zijn meerdere moest erkennen in KV Mechelen. De geanimeerde partij eindigde met zware cijfers voor Lokeren-Temse. Bekijk de vijfklapper van KVM hierboven. .

tweede helft, minuut 78. Wissel van de wacht. Steven Defour vindt dat het welletjes geweest is. De trainer van KV Mechelen haalt sterkhouders Hairemans, Schoofs en Da Cruz naar de kant. Oum Gouet, Van Hecke en Robbrechts mogen opdraven. Het tempo van de wedstrijd is intussen stevig gezakt. .

clock 49'

tweede helft, minuut 49. Doelpunt KV Mechelen: 0-3! Game Over voor Lokeren-Temse. De bal rolt nog maar pas in Daknam of KV Mechelen mag al opnieuw juichen. Yonas Malede is net zoals voor de rust de doelpuntenmaker met dienst. .