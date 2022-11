OH Leuven smeert Francs Borains forfaitnederlaag aan en bekert verder

clock 22:16 einde, 22 uur 16. EINDE: 0-5. De tweede helft was een maat voor niets. Francs Borains kwam pas dichtbij een doelpunt wanneer het kalf al verdronken was. . EINDE: 0-5 De tweede helft was een maat voor niets. Francs Borains kwam pas dichtbij een doelpunt wanneer het kalf al verdronken was.

clock 90+1' tweede helft tweede helft, minuut 91 match afgelopen

clock 88' tweede helft, minuut 88. Ook Chevalier is dichtbij de 1-5. Zijn vrije trap gaat naast de muur, maar ook net naast het doel. . Ook Chevalier is dichtbij de 1-5. Zijn vrije trap gaat naast de muur, maar ook net naast het doel.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Daar was toch bijna die eerredder! Het scheelde niet veel of daar was toch ei zo na de 1-5! De eerredder vliegt uiteindelijk rakelings over het doel van Cojocaru. . Daar was toch bijna die eerredder! Het scheelde niet veel of daar was toch ei zo na de 1-5! De eerredder vliegt uiteindelijk rakelings over het doel van Cojocaru.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Het is nog enkel een kwestie om de speeltijd vol te maken in deze match. Een eerredder lijkt er niet in te zitten voor Francs Borains. . Het is nog enkel een kwestie om de speeltijd vol te maken in deze match. Een eerredder lijkt er niet in te zitten voor Francs Borains.

clock 80' Nsingi afgevlagd. Hij staat nog maar net op het terrein of Nsingi kan al alleen op doelman Saussez afstormen. De vlag gaat echter de hoogte in. . tweede helft, minuut 80. offside Nsingi afgevlagd Hij staat nog maar net op het terrein of Nsingi kan al alleen op doelman Saussez afstormen. De vlag gaat echter de hoogte in.

clock 75' tweede helft, minuut 75. OHL-topschutter Mario Gonzalez mag zijn pistolen gaan opladen op de bank. Nsingi mag nog een kwartiertje meedoen. Ook Holzhauser, Ngawa en Keita mogen nog mee opdraven nu de wedstrijd beslist is. Patris, Maertens en De Norre krijgen wat rust. . OHL-topschutter Mario Gonzalez mag zijn pistolen gaan opladen op de bank. Nsingi mag nog een kwartiertje meedoen.



Ook Holzhauser, Ngawa en Keita mogen nog mee opdraven nu de wedstrijd beslist is. Patris, Maertens en De Norre krijgen wat rust.

clock 73' tweede helft, minuut 73.

clock 72' tweede helft, minuut 72. GOAL: 0-5 van invaller Vlietinck. Francs Borains trekt ten aanval en laat zo veel ruimte aan de bezoekers uit Leuven. Ze hebben alle tijd om rustig te tikken in de zestien meter van de thuisploeg om de vrije man te vinden. Dat is uiteindelijk Vlietinck die er 0-5 van maakt. . GOAL: 0-5 van invaller Vlietinck Francs Borains trekt ten aanval en laat zo veel ruimte aan de bezoekers uit Leuven. Ze hebben alle tijd om rustig te tikken in de zestien meter van de thuisploeg om de vrije man te vinden. Dat is uiteindelijk Vlietinck die er 0-5 van maakt.

clock 63' tweede helft, minuut 63. GOAL: 0-4 na snelle tegenaanval. Als de wedstrijd nog niet beslist was, dan is ze dat nu zeker. Opnieuw balverlies bij de thuisploeg waarna het snel naar de overkant gaat. Enkele baltoetsen later staat het 0-4 na een owngoal. . GOAL: 0-4 na snelle tegenaanval Als de wedstrijd nog niet beslist was, dan is ze dat nu zeker. Opnieuw balverlies bij de thuisploeg waarna het snel naar de overkant gaat. Enkele baltoetsen later staat het 0-4 na een owngoal.

clock 58' Cojocaru voorkomt de 1-3. Francs Borains probeert er nog wat van te maken. Cojocaru moet zijn eerste moeilijke redding van de avond verrichten. Hij kan een afstandsschot van Chevalier nog in corner boksen. . tweede helft, minuut 58. crucial save Cojocaru voorkomt de 1-3 Francs Borains probeert er nog wat van te maken. Cojocaru moet zijn eerste moeilijke redding van de avond verrichten. Hij kan een afstandsschot van Chevalier nog in corner boksen.

clock 52' tweede helft, minuut 52.

clock 51' tweede helft, minuut 51. GOAL: 0-3 Super Mario! Boeken toe? Deze kan een schutter van zijn kaliber niet missen. Een lage voorzet van Mendyl komt tot bij Mario Gonzalez, die een leeg doel voor zich heeft. Een simpele binnentikker later staat het 0-3. . GOAL: 0-3 Super Mario! Boeken toe? Deze kan een schutter van zijn kaliber niet missen. Een lage voorzet van Mendyl komt tot bij Mario Gonzalez, die een leeg doel voor zich heeft. Een simpele binnentikker later staat het 0-3.

clock 50' tweede helft, minuut 50.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Vlietinck komt Thorsteinsson vervangen. De bezoekers beginnen de tweede helft met een personeelswissel. Marc Brys heeft Thorsteinsson in de kleedkamer gelaten, Vlietinck is zijn vervanger. . Vlietinck komt Thorsteinsson vervangen De bezoekers beginnen de tweede helft met een personeelswissel. Marc Brys heeft Thorsteinsson in de kleedkamer gelaten, Vlietinck is zijn vervanger.

clock 46' tweede helft, minuut 46. De spelers van Francs Borains staan al enkele minuten op het veld en daar zijn ook die van OH Leuven. We zijn weer met 22 en kunnen beginnen aan de tweede helft. . De spelers van Francs Borains staan al enkele minuten op het veld en daar zijn ook die van OH Leuven. We zijn weer met 22 en kunnen beginnen aan de tweede helft.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:20 rust, 21 uur 20. RUST: 0-2. Die late treffer stuurt OHL toch met een iets geruster gevoel de kleedkamers in. Het had vooral in de omschakeling wat kansen en via afstandsschoten van Maertens en De Norre kwam het op een dubbele voorsprong. Francs Borains kwam met momenten wel opzetten, al moest Cojocaru zeker geen wereldsaves verrichten. . RUST: 0-2 Die late treffer stuurt OHL toch met een iets geruster gevoel de kleedkamers in. Het had vooral in de omschakeling wat kansen en via afstandsschoten van Maertens en De Norre kwam het op een dubbele voorsprong.



Francs Borains kwam met momenten wel opzetten, al moest Cojocaru zeker geen wereldsaves verrichten.

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen