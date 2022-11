B-ploeg Union mist start, maar haalt dan verschroeiend uit bij Cappellen

Doelpunten:

Cappellen komt op voorsprong

Burgess, Van der Heyden of Lynen hoefden de ring van Antwerpen niet te trotseren richting Kapellen. Andere A-spelers zoals Vanzeir, Teuma en Moris begonnen op de bank, doublures Nilsson, François en Pirard namen hun plaats in.

Doelpuntenkermis na de rust

Karel Geraerts moest zijn spelers straffe koffie geserveerd hebben in de Noorderkempen, want na de rust vlogen ze over de mat.

Terwijl Teuma en Vanzeir zich opwarmden naast het veld, scoorde El Azzouzi 2 keer op korte tijd. De doodsteek voor Cappellen, na de 1-3 was het vat af bij de thuisploeg.

Nilsson (2 keer), Adingra en Puertas diepten de kloof nog stevig uit voor Union.

Of ze de coach overtuigd hebben, weten we zondag. Dan voetbalt de vicekampioen in de competitie op het terrein van Standard. Cappellen gaat in 2e amateur op bezoek bij Londerzeel.

