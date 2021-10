Bekerhouder Racing Genk is maatje te groot voor amateurclub Winkel Sport

4 goals in 10 minuten

Na 5 opeenvolgende nederlagen kon bekerhouder Racing Genk zich geen nieuwe misstap veroorloven. Op het veld van Winkel Sport uit Eerste Nationale moest er gewonnen worden. Van den Brom gooide zijn elftal flink door elkaar. Van de elf die afgelopen zondag tegen Gent begonnen, bleven enkel Sadick en Arteaga staan. Leysen mocht debuteren in doel.

We kregen meteen éénrichtingsverkeer te zien in Sint-Eloois-Winkel, maar veel uitgespeelde kansen leverde dat niet op voor Genk. Winkel Sport hield goed stand, al zag de amateurclub wel doelman Kudimbana uitvallen. Pas na ruim een halfuur kraakte de thuisploeg. Ugbo werd neergehaald in de zestien en zette de elfmeter zelf om: 0-1.

De Genkse trein was plots vertrokken, want amper 2 minuten later kon Arteaga de voorsprong al verdubbelen. Na een knappe actie op links nam hij invallersdoelman Galens te grazen met een schot in de korte hoek. Nog eens 2 minuten later dook de Mexicaan weer voor doel op en opnieuw gaf hij Galens het nakijken: 0-3.

De veer was gebroken bij Winkel Sport en nog voor de rust incasseerde de thuisploeg een vierde goal. Dit keer was het Paintsil die mocht vieren. Na een moeizame start maakte Genk zo het verschil met 4 goals in 10 minuten.