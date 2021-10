Westerlo slingert Antwerp uit de Beker en doet 't Kuipje kirren van de pret

Brian Priske (trainer Antwerp):

"Iedereen is ontgoocheld natuurlijk. Onze prestatie was niet goed over de volledige wedstrijd. Ik vond dat we nog goed begonnen aan de partij, maar na de

1-0 was het moeilijk."



"Westerlo kon veel counteren en na de 2-0 was het bijna helemaal gedaan. We hadden veel balbezit, maar konden te weinig gevaar stichten. Dat moet gewoon beter in het vervolg."



"We moeten ook wel veel krediet geven aan Westerlo, want ze hebben echt gelopen voor elkaar. Ik ben echt ontgoocheld in deze prestatie. Nu moeten we gewoon de knop omdraaien richting de volgende wedstrijd."