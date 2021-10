Bibberend Essevee ontsnapt aan verlengingen dankzij late penaltygoal Vossen

Francky Dury: "Ik denk dat we goed begonnen waren en dan de controle hadden. We hadden een tweede doelpunt kunnen maken, maar ze scoorden net voor rust de 1-1 waarbij ze een halve meter buitenspel stonden."

"De tweede helft werd dan ook moeilijk, omdat zij snelle jongens inbrachten en wij meer risico namen. We maken dan de winnende treffer op penalty, dat is het enige wat telt in de beker."

"Ik heb al heel wat ervaring in de beker. Als je met een B-elftal speelt, kan het ook een moeilijke avond worden. Het verschil met een 1B-ploeg is dan ook niet geweldig groot, dus ben ik opgelucht dat we doorgaan."