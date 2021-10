STVV gaat na verlengingen kopje onder tegen efficiënt Seraing

Seraing trekt met gevleide voorsprong de rust in

Tegen een jonge Seraing-ploeg waren het de bezoekers die het heft meteen in handen namen. Toch was het de thuisploeg die voor het eerste gevaar zorgde, maar een lage schuiver van Lahssaini werd simpel opgeraapt door Steppe. Hoewel STVV de bal volledig monopoliseerde, was toch wachten tot het einde van het openingskwartier op een eerste echte kans. Na een knappe steal ging Koita zijn kans van buiten de zestien, maar het schot van de Belg zoefde over de lat van Galje. Seraing kon zich maar niet in de wedstrijd knokken en werd tegen de eigen zestien gedrukt. Balongo probeerde het met een afstandsschot, maar de poging van de Congolees viel naast de verkeerde kant van de paal.

Verlengingen doen dominant STVV de das om

Ook na de rust deelde STVV de lakens uit en dat vertaalde zich bijna meteen in de gelijkmaker. Na een heerlijk hakje van De Ridder was Matsubara er als de kippen bij om de 1-1 tegen de netten te duwen.



De thuisploeg was het Noorden helemaal kwijt en 4 minuten later incasseerden ze dan ook een tweede doelpunt. Na een knappe pass van De Ridder stuurde Koita doelman Galje even naar de bakker om de 1-2 vervolgens in een leeg doel te deponeren.



STVV duwde door, maar zowel Hayashi als Hashioka lieten het na om Seraing de genadestoot toe te dienen. Een levenslijn die de thuisploeg 10 minuten voor tijd met twee handen aannam. Invaller Maziz werd zomaar alleen gelaten in de zestien en kopte de 2-2 voorbij Steppe. We kregen een halfuurtje extra voetbal.





Met het ingaan van de verlengingen kroop ook de vermoeidheid in de benen van de spelers. Toch was het opnieuw Maziz die de thuisploeg net voor het einde van de 1e verlenging plots op voorsprong bracht. De Fransman nam een voorzet van Mikautadze heerlijk op de slof en stuurde Seraing zo naar de volgende ronde.