Anderlecht speelt La Louvière in de vernieling met zevenklapper

Bekijk de goals uit La Louvière - Anderlecht (1-7)

Kolkende ambiance in La Louvière

Het werd bekervoetbal zoals je het graag ziet in La Louvière. Het stadion was volgelopen voor deze galamatch en in een kolkende ambiance begon de underdog zonder angst, met de borst vooruit en druk op de defensie van Anderlecht. De fans waren zelfs zo enthousiast, dat de match al na twee minuten heel even stil werd gelegd, omdat er te veel rook op het veld was.

Een vroege gele kaart voor Magallan en het onzeker optreden van Van Crombrugge op zijn eigen achterlijn toonden dat Anderlecht zich in het eerste kwartier een beetje liet afbluffen door de start van de thuisploeg. Maar langer dan 15 minuten duurde dat niet.

Zirkzee opende de score op aangeven van Murillo en Hoedt verdubbelde met een kopslag na een corner. Even geloofde het hele stadion nog in een terugkeer van La Louvière toen Franco de 1-2 maakte vanop de stip na een fout van Murillo. Maar het was niet meer dan een laatste stuiptrek.

Refaelov en Zirkzee maakte er voor de rust al 1-4 van. Opvallend was hoe La Louvière zich telkens centraal voor doel veel te mak toonde in de duels bij die goals.